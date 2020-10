Pamela renovira stan, ali ne ide po planu: 'Isplakala sam se...'

Bivša Feminnemka preselila se nakon poroda sa svojom obitelji u naselje Fraterščica i polako krenula s renovacijom. No kaže kako nije sve tako jednostavno

<p>Pjevačica <strong>Pamela Ramljak</strong> (40) prije nešto više od dva mjeseca rodila je drugo dijete, djevojčicu <strong>Mariju</strong>. Sa suprugom <strong>Mladenom Salajsterom</strong> izuzetno se veselila, no bili su svjesni kako im u obitelj dolazi pojačanje te da im treba više prostora za život. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Pamelom</strong></p><p>Na društvenim mrežama tada je objavila da prodaje stan, no nije otkrila kamo se planira odseliti. Objavila je fotografiju na kojoj pozira okružena zelenilom i napisala kako ne može vjerovati da će imati ovakvu ljepotu sto metara ispred kuće.</p><p>- Što sam starija, sve manje želim biti u vrevi događaja, a što više u zatvorenom obiteljskom krugu u miru i tišini - napisala je Ramljak svojedobno.</p><p>A sada je na društvenim mrežama otkrila kako se preselila i otkrila lokaciju. Sa svojom obitelji sada živi u naselju Fraterščica u Zagrebu. To je manje gradsko naselje i istoimena ulica, a nalazi se na podmedvedničkom prigorju sjevernije od ulice Ilice. Ponosno je pozirala ispred kuće i objavila fotografiju na Instagramu.</p><p>- Prva fotka na novoj terasi. Odlučila sam da ću namještaj i cvijeće za nju uzeti na proljeće, ako izdržim, a za sad ću uživati u pogledu - poručila je Ramljak.</p><p>Iako će terasa s preuređenjem pričekati, unutrašnjost kuće pjevačica je počela renovirati. No priznaje kako joj nije lako.</p><p>- Jutros sam baš bila pod stresom zbog svega. Svi koji renovirate znate kako je to, pogotovo kada imaš rok. I još kada usput neke stvari moraš ponavljati ne tvojoj krivicom. Uglavnom, da ne duljim, trebalo mi je da se isplačem. I onda čujem Antuna: 'Mama, ne budi tužna, Antun te puno voli'. I zagrlim ovo dvoje mojih života te se prisjetim kako ništa nije vrijedno mojih živaca, osim njih dvoje - požalila se Pamela na Instagramu uz fotografiju na kojoj pozira zagrljena sa svojom djecom. Oni su je utješili. </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>