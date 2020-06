Panika zbog korone: Ida Prester je zbog djece 'pobjegla' iz Srbije

Glazbenica ne zna kako će se ponovna situacija s pandemijom korona virusa odraziti na njezine nastupe s bendom. No, u zadnji je tren 'jurila' iz Beograda u Zagreb kako bi mogla biti sa svojom djecom

<p>Glazbenica <strong>Ida Prester</strong> (41) na društvenim se mrežama požalila na novonastalu situaciju zbog korona virusa koji se ponovno raširio. Netom što je stigla u Beograd, već se morala vratiti u Zagreb. Uz to, planovi oko koncerata su joj sada propali.</p><p>- Hrvatska od ponoći zatvara granice, može se iz Srbije samo uz dva tjedna samoizolacije. Nama su klinci tamo, spakirali smo se u roku pola sata. A kako ćemo s nastupima benda, nemam pojma. Niti ja mogu do benda, niti oni do mene - požalila se jučer Ida. No, ipak je uspjela na vrijeme 'pobjeći' u Zagreb sa svojim suprugom <strong>Ivanom Peševskim</strong>.</p><p>Potom je otišla na Gastro Music Festival na Zrinjevcu pa se našalila kako će je istjerati kada netko shvati da je upravo došla iz Srbije. No, korona virus nije olako shvatila pa se odmah pobrinula za djecu. Ida je uz njih dok oni gledaju crtane filmove.</p><p>- Kao i većina djece, određeno vrijeme provode pred ekranima. Trudimo se što manje, ali svaki dan ih malo 'nagradimo' - napisala je Ida na Instagramu. </p><p>Iako ju je uhvatila panika kada je u zadnji čas morala otići u Zagreb, glazbenica se naposljetku našalila na račun cijele situacije.</p><p>- Struka kaže kako je manje zaraženih, ali se virus vraća jer se povećao broj zaraženih. Virus je dosta blaži, mada je jaki kao i do sada. I sada se o virusu puno zna, ali je on i dalje nepoznanica - napisala je.</p><p>Ida inače sa suprugom i poduzetnikom Ivanom ima dvojicu sinova: <strong>Roka </strong>(6) i <strong>Rija</strong> (3). Bili su joj prvi na pameti kada je shvatila kako se granice zatvaraju i zaključila kako je najbolje rješenje da odmah požuri k njima. </p>