Pao je i poljubac na crvenom tepihu: Keanu Reeves i njegova cura izmjenjivali su nježnosti

Glumac Keanu Reeves (61) najčešće drži privatni život podalje od očiju javnosti. No sada je prošetao crvenim tepihom sa svojom djevojkom Alexandrom Grant (52) prije prikazivanja svog novog filma 'Good Fortune' ispred AMC Lincoln Square kina u New Yorku.

Foto: NDZ/starmaxinc.com

Par je bio jako dobro raspoložen te je razmijenio nježnosti u javnosti pa je tako pao i poljubac. Par je u vezi od 2018. godina, a prije toga bili su prijatelji.

Vezu su otkrili 2019. kada su zajedno prošetali crvenim tepihom. Zlobnici su komentirali kako Alexandra glumcu izgleda kao baka zbog sijede kose koju nosi s ponosom već godinama.

Foto: NDZ/starmaxinc.com

Inače, ona je umjetnica i filantropkinja iz Los Angelesa koja je održavala izložbe po cijelom svijetu. Poznata je po tome što u svom radu koristi govor i jezik te surađuje s piscima u izradi skulptura, fotografija, crteža i videoradova. Upravo tako je upoznala i Keanua koji, osim što snima filmove, ima interesa i za poeziju.

Bliski su godinama, a tako su i surađivali na knjizi 'Oda sreći', koju je napisao on, a ona je napravila crteže. Njemu se svidjelo to kako Alexandra komunicira s piscima da bi onda pronašla temelj za slikanje i video. Točnije, privukao ga je način na koji je s lakoćom upoznavala umjetnikovu dušu, kako je objasnio jednom prilikom. Ona se svojedobno pohvalila kako su presretni u vezi te da je jako zaljubljena.

Foto: HZ/DPA

- Dobra stvar kod zaljubljivanja u odrasloj dobi je u tome što izgradite vlastitu karijeru prije no što veza počne. Tako je kod mene bilo - rekla je Alexandra o vezi s glumcem.