Papa Franjo im daje utjehu: 'Plakao sam kad sam ga vidio'

Kad su krizna vremena, mnogi se okreću vjeri kako bi im pomogla da prebrode nedaće koje su ih snašle. Papa Franjo (83) susreo se s mnogim vjernicima, a među njima je bilo i svjetskih celebrityjima, koji su kod njega tražili utjehu. Iako većinom nisu poznati razlozi zbog kojih su zvijezde posjećivale Papu, on im je svima rekao neka se mole za njega, što su oni prihvatili. Mnogima je susret s njim promijenio život pa su se usudili na stvari koje dotad nisu, a nekima je razgovor s Papom bio nezaboravno iskustvo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Oskarovac Leonardo DiCaprio (45) posjetio je Papu u siječnju 2016. godine, a njihov susret trajao je svega 15 minuta. Međutim, i to im je bilo dovoljno da razmjene darove i popričaju.

- Širenje vjere je nešto o čemu trebamo brinuti u svijetu u kojem živimo. Grijeh je uništiti naš planet. Papa me nadahnuo da izađem i pričam o klimatskim promjenama i podržim zajednicu znanstvenika - kazao je Leonardo nakon razgovora s Papom Franjom.

Foto: ©MASSIMILIANO MIGLIORATO/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Na Josepha Fiennesa (49), zvijezde filma "Uskrsnuće", Papa Franjo ostavio je poseban dojam. Kad se našao s njim plakao je, kaže, kao malo dijete.

- Obuzeli su me snažni osjećaji. Bio je blagoslov što smo se obitelj i ja našli tamo. On je velikodušan čovjek jer svakodnevno radi to što radi. Svakog pogleda u oči i posveti mu vrijeme i energiju... - ispričao je Joseph.

Foto: ABACA/ABACA/PIXSELL

Glumački svijet naročito voli Papu Franju te ga podržavaju. Salma Hayek (53) nije skrivala oduševljenje kad se susrela s njim u Vatikanu.

- Ne mogu ga više voljeti - rekla je Salma 2016. godine. S njom su u posjeti bili bračni par Amal (42) i George Clooney (58) te Richard Gere (70). Godinu dana prije njih Angelina Jolie (44) snimala je film "Unbroken" u Italiji pa je imala šansu upoznati Papu Franju.

Foto: ©ServizioFotograficoOR/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Zvijezda serije "Vampirski dnevnici" Candice Accola (32) imala je čast pa joj je 2015. godine Papa blagoslovio nerođeno dijete tijekom posjeta Americi.

- Ostala sam bez teksta. Nisam mogla vjerovati da se to dogodilo - ispričala je.

Foto: ©ServizioFotograficoOR/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Papa je u svom domu ugostio redatelja i producenta Martina Scorsesea (77) i njegovu obitelj. Martin je, kao mladić, razmišljao da postane svećenik, ali to nije ostvario. Postao je zvijezda filmske industrije, a s Papom je razgovarao o svom epskom filmu "Silence".

Prije četiri godine najpoznatija "kućanica" Eva Longoria (45) imala je putovanje za pamćenje. Na odmoru u Italiji Papa ju je blagoslovio.

Foto: PIXSELL

Nisu samo glumci išli kod Pape. Ponajbolji nogometaš svijeta Lionel Messi (32) posjetio ga je još 2013.

- Bez sumnje, danas je bio jedan od najposebnijih dana u mom životu - komentirao je tad Messi. Papa je za Messija rekao kako je jako dobar s loptom.

Kreator društvene mreže Facebook Mark Zuckerberg (35) imao je čast upoznati Papu u Vatikanu i reći mu što misli o njemu. Razgovarali su o važnosti povezivanja ljudi, pogotovo u dijelovima svijeta koji nemaju pristup internetu.

- Supruga Priscilla i ja priznali su mu koliko se divimo njegovoj poruci milosrđa i suosjećajnosti te kako je pronašao nove načine za komunikaciju s ljudima u vezi vjere diljem svijeta - ispričao je svojedobno Mark.

Foto: ©ServizioFotograficoOR/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Bili su i pjevači u Vatikanu. Kubansko američka pjevačica i spisateljica Gloria Estefan (62) prvi put je upoznala Papu 2013., a dvije godine nakon pjevala mu je kad je posjetio New York.

Par Katy Perry (35) i Orlando Bloom (43) bili su u Vatikanu na konferenciji "Unite to Cure", a pjevačica je otkrila kako je velika obožavateljica Pape Franje.

- On vraća poniznost u Crkvu i povezuje se s ljudima. Moja mama se molila za mene cijeli život, nadajući se da ću se vratiti Bogu. Nikad ga nisam ni napustila, samo sam bila pomalo svjetovna, materijalna i vođena karijerom. Ali sad se sve više vrti oko duhovnosti i cjelovitosti - rekla je.

Foto: ©VaticanMedia-Foto/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Pokojna soul zvijezda Aretha Franklin Papi je darovala kutiju propovijedi svog oca, velečasnog C.L. Frankina.

- Papa me tražio da molim za njega - rekla je svojedobno Aretha.