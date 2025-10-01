Poznati glumac i poglavar katoličke crkve odlučili su udružiti snage i osvijestiti vjernike o zaštiti okoliša te odati počast papi Franji
Papa Lav XIV. i Schwarzenegger će pozvati katolike na borbu protiv klimatskih promjena
StartFragment StartFragment Papa Lav se u srijedu pridružuje stručnjacima i aktivistima za zaštitu okoliša na klimatskoj konferenciji blizu Rima na kojoj će biti i zvijezda filma "Terminator" Arnold Schwarzenegger.EndFragment
Junak akcijskih filmova, Schwarzenegger, koji se počeo zalagati za zaštitu okoliša, na tiskovnoj konferenciji u Vatikanu u utorak je rekao da je "veoma važno" da Katolička Crkva pomogne u globalnom izazovu. "Ne postoji jedna jedina osoba koja može sama eliminirati zagađenje", kazao je.
"Moramo surađivati. Imate 1,4 milijarde katolika u svijetu, imate 200.000 crkava i oko 400.000 svećenika. Zamislite tu moć komunikacije", nastavio je Schwarzenegger, "Svaki od tih 1,4 milijarde katolika može biti križar za okoliš".
Bivši guverner američke savezne države Kalifornije će u srijedu govoriti pored brazilske ministrice okoliša Marine Silve i pape Lava, koji je zaštitu okoliša proglasio "pitanjem pravde: društvene, gospodarske i ljudske".
"U svijetu gdje najranjiviji od naše braće i sestara prvi pate zbog razornih posljedica klimatskih promjena, briga za stvoreni svijet postaje izraz naše vjere i čovječanstva", napisao je papa u rujnu. Prije nego što je izabran za poglavara Katoličke Crkve, Robert Francis Prevost je proveo oko 20 godina kao misionar u Peruu, gdje je pomagao ranjivim zajednicama pogođenim učincima klimatskih promjena, uključujući velikim poplavama.
Schwarzenegger je rekao da je konferencija koja je okuplja biskupe, stručnjake za klimu i bioraznolikost, čelnike domorodačkih naroda i predstavnike civilnog društva, prilika da se iskoristi "moć naroda".
Lorna Gold, čelnica pokreta Laudato Si' koji organizira konferenciju, rekla je da će sudionici dogovoriti nove ciljeve i dati nova obećanja u znak sjećanja na papu Franju: "kako bi ostvarili viziju" njegovog poziva na klimatsko djelovanje, koji će potom biti predstavljeni na COP30-u. "Znamo da naši vođe ne napreduju dovoljno, a mi (ih) nismo spremni čekati", kazala je novinarima.
Stručnjaci su Franji pripisali da je utjecao na povijesni klimatski sporazum iz 2015. svojom enciklikom "Laudato Si", u kojoj se tvrdi da su razvijena gospodarstva odgovorna za ekološku katastrofu koja prijeti. Gotovo deset godina kasnije, Franjo je 2023. upozorio da je dio štete "već nepovratan".
