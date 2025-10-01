Obavijesti

KLIMATSKA KONFERENCIJA

Papa Lav XIV. i Schwarzenegger će pozvati katolike na borbu protiv klimatskih promjena

Papa Lav XIV. i Schwarzenegger će pozvati katolike na borbu protiv klimatskih promjena
4
Foto: Remo Casilli

Poznati glumac i poglavar katoličke crkve odlučili su udružiti snage i osvijestiti vjernike o zaštiti okoliša te odati počast papi Franji

StartFragment StartFragment Papa Lav se u srijedu pridružuje stručnjacima i aktivistima za zaštitu okoliša na klimatskoj konferenciji blizu Rima na kojoj će biti i zvijezda filma "Terminator" Arnold Schwarzenegger.EndFragment  

Schwarzenegger at Vatican in mission to terminate fossil fuels
Foto: Remo Casilli

Junak akcijskih filmova, Schwarzenegger, koji se počeo zalagati za zaštitu okoliša, na tiskovnoj konferenciji u Vatikanu u utorak je rekao da je "veoma važno" da Katolička Crkva pomogne u globalnom izazovu. "Ne postoji jedna jedina osoba koja može sama eliminirati zagađenje", kazao je.

"Moramo surađivati. Imate 1,4 milijarde katolika u svijetu, imate 200.000 crkava i oko 400.000 svećenika. Zamislite tu moć komunikacije", nastavio je Schwarzenegger, "Svaki od tih 1,4 milijarde katolika može biti križar za okoliš".

Schwarzenegger at Vatican in mission to terminate fossil fuels
Foto: Remo Casilli

Bivši guverner američke savezne države Kalifornije će u srijedu govoriti pored brazilske ministrice okoliša Marine Silve i pape Lava, koji je zaštitu okoliša proglasio "pitanjem pravde: društvene, gospodarske i ljudske".

"U svijetu gdje najranjiviji od naše braće i sestara prvi pate zbog razornih posljedica klimatskih promjena, briga za stvoreni svijet postaje izraz naše vjere i čovječanstva", napisao je papa u rujnu. Prije nego što je izabran za poglavara Katoličke Crkve, Robert Francis Prevost je proveo oko 20 godina kao misionar u Peruu, gdje je pomagao ranjivim zajednicama pogođenim učincima klimatskih promjena, uključujući velikim poplavama.

Pope Leo XIV holds the general audience in St. Peter's Square at the Vatican
Foto: Remo Casilli

Schwarzenegger je rekao da je konferencija koja je okuplja biskupe, stručnjake za klimu i bioraznolikost, čelnike domorodačkih naroda i predstavnike civilnog društva, prilika da se iskoristi "moć naroda".

Lorna Gold, čelnica pokreta Laudato Si' koji organizira konferenciju, rekla je da će sudionici dogovoriti nove ciljeve i dati nova obećanja u znak sjećanja na papu Franju: "kako bi ostvarili viziju" njegovog poziva na klimatsko djelovanje, koji će potom biti predstavljeni na COP30-u. "Znamo da naši vođe ne napreduju dovoljno, a mi (ih) nismo spremni čekati", kazala je novinarima.

Stručnjaci su Franji pripisali da je utjecao na povijesni klimatski sporazum iz 2015. svojom enciklikom "Laudato Si", u kojoj se tvrdi da su razvijena gospodarstva odgovorna za ekološku katastrofu koja prijeti. Gotovo deset godina kasnije, Franjo je 2023. upozorio da je dio štete "već nepovratan".

EndFragment

