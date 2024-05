Paparazzi su snimili Hrvata iz Zaprešića koji je u tajnosti oženio holivudsku zvijezdu

Chloe Sevigny (49) talentirana je glumica poznata po ulogama u filmovima i televizijskim serijama kao što su American Horror Story, Boys Don’t Cry, American Psycho, The Act, Zodiac i The Girl From Plainville, a zadnje glumi u drugoj sezoni serije Feud.

Holivudska glumica u braku je s Hrvatom Sinišom Mačkovićem s kojim ima sina Vanju (4). Suprug je porijeklom iz Zaprešića, a paparazzi su ih ulovili dok su se šetali New Yorkom držeći se za ruke. Par se inače ne pojavljuje često u javnosti.

*EXCLUSIVE* Chloë Sevigny and Siniša Mačković enjoy a hand-in-hand stroll in NYC | Foto: ULRA, REES

U braku su od 2020., a upoznali su se preko njezine prijateljice Lizzi Bougatsos. Chloe je to 2022. ispričala u intervjuu za Cultured.

- Bila sam solo neko vrijeme. Ne bih rekla da sam stvarno bila u potrazi, ali bila sam otvorena za isprobavanje novih stvari. Moja prijateljica Lizzi Bougatsos je umjetnica u bendu Gang Gang Dance. Ona je s Long Islanda i ima vrlo smiješan stav o svemu. Jednog dana je rekla: ‘Postoji jedan dečko koji radi u Karmi i volim s njim razgovarati o umjetnosti. Ima dobar smisao za humor. On voli pričati gluposti‘. Nastavila ga je spominjati mjesecima i mjesecima. Rekla mi je da je mlađi, a ja sam rekla: ‘Znači li to da je premlad?’ Rekla je: ‘Ne, moraš ga upoznati. Trebali bismo otići u galeriju - rekla je glumica. Ispričala je i da je budućeg supruga upoznala na after partyju u japanskom restoranu nakon izložbe.

*EXCLUSIVE* Chloë Sevigny and Siniša Mačković enjoy a hand-in-hand stroll in NYC | Foto: ULRA, REES

- Otišla sam s Lizzi i s umjetnikom Aurelom Schmidtom, koji je još jedan od mojih bliskih prijatelja. Lizzi je rekla: ‘To je dečko s kojim sam te pokušavala upoznati.’ Siniša i ja počeli smo buljiti jedno u drugo. Možda smo razgovarali. Detalji su mi malo mutni - rekla je Chloe za Cultured. Siniša se nadovezao u razgovoru.

- Pogledali smo se u oči i gledali se neko vrijeme. Onda nakon toga nismo razgovarali ni minutu, ali smo se raspitivali kod prijatelja jedno o drugome. Onda smo imali naš prvi spoj u Souenu, preko puta. Sastanak za ručak - rekao je Mačković. Inače, Siniša je galerist iz Zaprešića. Radi kao direktor umjetničke galerije Karma u New Yorku, a život je posvetio umjetnosti.

- Volim raditi s umjetnicima čak i ako je s njima teško raditi, što god ‘teško’ značilo. Imaju jedinstvenu viziju i zabavno je biti dio toga - rekao je za Cultured.

*EXCLUSIVE* Chloë Sevigny and Siniša Mačković enjoy a hand-in-hand stroll in NYC | Foto: ULRA, REES

Nakon nekoliko godina veze, Chloe i Siniša vjenčali su se u tajnosti 2020. Njihova je ceremonija bila privatna, a Chloe je tu vijest javno objavila tek kada su navršili prvu godišnjicu u ožujku 2021.

Foto: Theo Liu

Njezina trudnoća otkrivena je u siječnju 2020., dva mjeseca prije nego što su ona i njezin dragi izmijenili zavjete. Glumica je kasnije priznala da je i ranije pokušavala zatrudnjeti, no nije joj pošlo za rukom, pa se ugodno iznenadila kada je zatrudnjela s Vanjom.

- U svojim ranim 40-ima mislila sam, ‘Moram se nekako aktivno truditi i ostvariti ovo’… a onda sam se neko vrijeme borila - priznala je.

Foto: Profimedia/Pixsell