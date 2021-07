Paris Hilton (40) je na svom 'This is Paris' podcastu odgovorila na nedavna šuškanja o trudnoći, tvrdeći kako još nije trudna. Iako Paris i zaručnik Carter Reum (40) već duže vrijeme žele osnovati obitelj, otkrila je da će se ipak prvo vjenčati.

Paris je početkom godine otkrila da ide na tretmane umjetne oplodnje, ali beba će ipak pričekati:

- Ne još, nakon vjenčanja - rekla je.

Tijekom podcasta otkrila je i da je vjenčanica za iduću godinu već u izradi, te da se jako veseli novom poglavlju svog života i osnivanju obitelji:

- Mislim da sam većinu života fokusirana na karijeru i posao više nego na osobni život. Osjećam da je vrijeme da se koncentriram na sebe i ne mogu dočekati biti mama - rekla je za The Post.

Paris i Carter su se zaručili nakon godinu dana veze, a ona je u veljači na svoj 40. rođendan otkrila i detalje:

- Kad pronađete svoju srodnu dušu, ne samo da to znate - osjećate to. Moja ljubav i ja smo zajedno od našeg prvog spoja, a za moj rođendan dogovorio je posebno putovanje u tropski raj. Dok smo šetali na večeru, Carter me je odveo do mjesta ukrašenog cvijećem i kleknuo na jedno koljeno. Rekla sam 'da, da zauvijek'.