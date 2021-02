Paris Hilton danas je proslavila svoj 40. rođendan, a fanove je razveselila još jednom sretnom viješću - zaručila se za dečka Cartera Reuma (40). Par se zaručio nakon više od godinu dana veze.

Kad pronađete svoju srodnu dušu, ne samo da to znate - osjećate to. Moja ljubav i ja smo zajedno od našeg prvog spoja, a za moj rođendan dogovorio je posebno putovanje u tropski raj. Dok smo šetali na večeru, Carter me je odveo do mjesta ukrašenog cvijećem i kleknuo na jedno koljeno. Rekla sam 'da, da zauvijek' - napisala je Paris na svom Instagram profilu.

Njezin budući suprug Carter rekao je da je u proteklih 15 mjeseci stekao jedinstvenu priliku da svakodnevno upoznaje pravu Paris i uzbuđen je i sretan što će biti njegova supruga.

Paris je podijelila i video o dizajnu njezinog zaručničkog prstena, koji je ručno oslikan u ateljeu Jeana Dousseta, nasljednika Louis-Françoisa Cartiera. Modna kreatorica, glumica, manekenka, pjevačica i poslovna žena nedavno je obznanila da je krenula na umjetnu oplodnju kako bi postala majka.

Paris su ovo četvrte zaruke pa se zlobnici na društvenim mrežama šale kako će Carter morati biti jako oprezan ako ne želi da ispred nje netko i peti put klekne.

- Stari, čuvaj je ako je želiš oženiti i pazi na svaki pokret - pišu.