Paris Hilton (40) i zaručnik Carter Reum zajedno čekaju prvo dijete, piše Page Six.

Sretna vijest o trudnoći došla je nekoliko mjeseci nakon što je Paris javno u intervjuu ispričala da ona i Carter već duže vrijeme žele osnovati obitelj te da je ona išla na tretmane umjetne oplodne.

- On je moj čovjek iz snova. Stalno pričamo o braku, o vjenčanju, o djeci, o svemu tome - rekla je Paris.

Sretni par zaručio se početkom veljače, nakon što su bili u vezi više od godinu dana. Posebni smaragdni prsten dizajnirao je Jean Dousset, a Carter je Paris zaprosio na malom privatnom otoku.

Paris je inače jedna od nasljediva luksuznih hotela Hilton, a detalje zaruka je objavila na svoj 40. rođendan.

- Kad pronađete svoju srodnu dušu, ne samo da to znate - osjećate to. Moja ljubav i ja smo zajedno od našeg prvog spoja, a za moj rođendan dogovorio je posebno putovanje u tropski raj. Dok smo šetali na večeru, Carter me je odveo do mjesta ukrašenog cvijećem i kleknuo na jedno koljeno. Rekla sam 'da, da zauvijek - napisala je tada Paris na društvenim mrežama.