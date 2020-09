Parmać će 'skidati' Grdovića, a Fabijan postaje Claudia Beni...

Četveročlani žiri kojeg čine Goran Navojec, Igor Mešin, Indira Levak i Nives Celzijus imat će težak zadatak, ali morat će argumentirano i pravično ocijeniti sve nastupe

<p>Samo nekoliko dana nas dijeli od novih nastupa osmero kandidata hit showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.<strong> Lana Klingor</strong> na binu popularnog showa stiže kao Rihanna, a izvest će pjesmu 'Diamonds'.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sve Indirine transformacije</strong></p><p>- Počastila me gljiva malo, ovo je došlo kao šlag na tortu. S guštom ću ovu pjesmu otpjevati za svog muža - najavila je Lana te dodala kako se ipak morala tijekom probi boriti da ne izađe Lana van. <strong>Marina Orsag</strong> je ovaj put Ozuna, a izvest će njegov hit 'Taki taki'. Na pitanje je li spremna Marina odgovara:</p><p>- Taki taki sam spremna! Na probama je bilo jako zabavno i smiješno. Teže mi idu probe kompliciranih koreografija i onda mi je uvijek to lakše odraditi u odijelu jednoroga - kaže.</p><p><strong>Marko Braić </strong>će nas nakon dvije zahtjevne ženske uloge koje je imao već u ovom hit showu uskočiti napokon u mušku te podsjetiti sve gledatelje na spot od grupe Outcast.</p><p>- Konačno izlazim iz štikli i mogu pjevati svojim glasom. Ti njegovi tikovi su mi prezanimljivi, i baš se zabavljam, samo da mi zubi ne ispadnu! Bit će ovo Marko kakvog još nije ni Marko vidio - Ispričao je glumac ususret svom sljedećem nastupu.</p><p>U Claudiju Beni pretvorit će se<strong> Fabijan Pavao Medvešek</strong> koji će otpjevati pjesmu 'Više nisam tvoja' s kojom je pjevačica nastupila na Eurosongu.</p><p>- Bila je to pjesma koju je bilo teško zaobići. Kako će to sve ispasti, nadam se prihvatljivo… - rekao je Fabijan. Vidjet ćemo kako će se ovaj glumac naći ovoj ženskoj transformaciji, a bit će zanimljivo i vidjeti kako će se uklopiti u oskudni outfit i potpetice <strong>Claudije Beni</strong>.</p><p><strong>Mario Valentić </strong>za ovotjednu emisiju stavlja plavu periku i postaje Billy Idol. <strong>Lu Jakelić</strong> će se ove nedjelje preobraziti u Ciaru, a <strong>Siniša Ružić</strong> stiže kao neodoljivi Ricky Martin.</p><p>Kao muškarac, točnije kao dvojica muškaraca, Mladen Grdović i Bepo Matešić, nastupit će <strong>Neda Parmać</strong> te izvesti 'Nije u šoldima sve'.</p><p>Lu Jakelić, Siniša Ružić, Neda Parmać, Mario Valentić, Marina Orsag, Lana Klingor, Marko Braić i Fabijan Pavao Medvešek prolaze nevjerojatne transformacije, stoga ne propustite povratak hit showa. Smijehu i zabavi sigurno će doprinijeti i četveročlani žiri, <strong>Goran Navojec</strong>, <strong>Igor Mešin</strong>, <strong>Indira Levak</strong> i<strong> Nives Celzijus</strong> koji će argumentirano i pravično morati i ocijeniti sve nastupe.</p>