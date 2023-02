Parni Valjak i Matija Cvek sa suradnicima nominirani su u čak sedam kategorija za Porina

Glasačko tijelo je u prvom krugu glasanja svoje favorite biralo među ukupno 2129 ovogodišnjih prijava u 37 kategorija, rekla je Glavna tajnica Porina Ivana Martinac. U srijedu navečer doznalo se tko je sve u utrci za najprestižniju glazbenu nagradu Porin.

Jubilarni 30. Porin već je na nominacijama dao naslutiti kako će ovo biti uzbudljiva i neizvjesna dodjela - Parni Valjak i Matija Cvek sa suradnicima osvojili su nominacije u čak sedam kategorija! Po četiri nominacije, zajedno sa svojim suradnicima, osvojili su Darko Rundek, Silente, Chui, Vanna i Davor Križić.

Foto: Julien Duval

Posebnost ovog Porina svakako je i broj prijava - u odnosu na prošlu godinu prijavljeno je čak 40 albuma više u kategoriji Album godine.

- Bilo je čak 303 prijavljenih albuma što je 40 albuma više nego prošle godine, 379 skladbi za Pjesmu godine, a 84 prijave za kategoriju Novi izvođač - rekla je Glavna tajnica Porina Ivana Martinac.

Parni Valjak i prijatelji nominirani su s albumom "Dovoljno je reći...Aki" u kategoriji Album godine te u kategorijama Najbolji koncertni album i Najbolja snimka albuma čiju produkciju potpisuju Marijan Brkić i Goran Martinac. Husein Hasanefendić Hus kao autor pjesme Parnog Valjka "Ponovo" u kategoriji Pjesme godine, Parni Valjak u kategoriji Najbolje izvedbe grupe s vokalom te reizdanja albuma "Buđenje" i "Vrijeme ljubavi" u kategoriji Najboljeg tematsko-povijesnog albuma.

Matija Cvek nominiran je samostalno ili u suradnji također u sedam kategorija. S pjesmom "Trebaš li me" autora Matije Cveka i Zvonimira Husnjaka (Z++) u izvedbi s Eni Jurišić nominiran je u kategoriji Pjesme godine te u kategoriji Najbolje vokalne suradnje. Spot za taj singl nominiran je u kategoriji Najboljeg video broja, a potpisuje ga redatelj Benjamin Strike. U kategoriji Najboljeg albuma pop glazbe nominiran je album "Izbirljivo i namjerno" Matije Cveka & Big Banda Bjelovara, a sa skladbom "Visine" s navedenog albuma nominiran je u kategoriji Najbolje muške vokalne izvedbe. Također je s The Funkensteinsima nominiran sa singlom "Ne moram ni ja" u kategoriji Najbolje izvedbe grupe s vokalom. To je skladba s kojom je i Ivan Pešut (zajedno s još nekoliko skladbi) nominiran u kategoriji Producenta godine.

Po četiri nominacije imaju Darko Rundek, Silente, Chui, Vanna i Davor Križić sa suradnicima.

Foto: Julien Duval

Darko Rundek je s Jazz orkestrom HRT-a nominiran u kategoriji Albuma godine te Najboljeg albuma pop glazbe čiju produkciju potpisuje Igor Geržina. Miron Hauser sa skladbom "Ena" s navedenog albuma je nominiran u kategoriji Najbolji aranžman. A reizdanje albuma „Ruke“ nominirano je u kategoriji Najboljeg tematsko-povijesnog albuma.

Silente je s albumom "IV" nominiran u kategoriji Albuma godine i Najboljeg albuma pop glazbe čiju produkciju potpisuju Nikša Bratoš i Domagoj Perišić te za Najbolje likovno oblikovanje koje potpisuje Denis Butorac. Također album je nominiran kao jedan od radova Nikše Bratoša u kategoriji Producenta godine.

Chui je s albumom „Zagreb-Berlin“ nominiran u kategorijama Najbolji album godine i Najbolji instrumentalni album, a sa skladbom „Nine Views“ u kategoriji Najbolja instrumentalna izvedba (izvan klasične i jazz glazbe). Autori likovnog oblikovanja njihovog albuma „Zagreb-Berlin“, Igor Kordej i Marina Leskovar nominirani su u kategoriji Najbolje likovno oblikovanje albuma.

Vanna ima nominaciju za Najbolju žensku vokalnu izvedbu sa skladbom "Želja". Njen album "Live@Arena" nominiran je u kategoriji Najboljeg koncertnog albuma čiju produkciju potpisuju Goran Martinac i Goran Kovačić, koji su i nominirani u kategoriji Producenta godine, a isti album je nominiran i u kategoriji Najbolje snimke albuma koju potpisuje Goran Martinac.

Davor Križić s Jazz orkestrom HRT-a s albumom "Insite" nominiran je u kategoriji Najboljeg albuma jazz glazbe koji producentski potpisuje s Igorom Geržinom. Album je nominiran u kategoriji Najbolja snimka albuma koju potpisuje Emir Altić. Skladba "Waltz Through the Night" autora Davor Križića nominirana je za Najbolju skladbu jazz glazbe, a Davor Križić s Jazz orkestrom HRT-a sa skladbom "To the Lite" konkurira u kategoriji Najbolje izvedbe jazz glazbe.

Foto: Filip Kovačević

U kategoriji Album godine nominirani su:

Parni Valjak i prijatelji s albumom „Dovoljno je reći…Aki“, Tedi Spalato s albumom „Ime mi je nevažno“, Silente s albumom „IV“, Darko Rundek & Jazz orkestar HRT-a s albumom „Za vašu poslijepodnevnu razonodu“ te Chui s albumom „Zagreb-Berlin“.

Za Pjesmu godine nominirani su:

„Dani koji sjaje“ koju izvode Pavel feat. Sanja, Marinko i Zec, a koju potpisuje Aljoša Šerić, zatim „Guilty pleasure“ Mie Dimšić koju potpisuju Mia Dimšić, Vjekoslav Dimter i Damir Bačić, „Ponovo“ Parnog Valjka autora Huseina Hasanefendića Husa, „Trebaš li me“ Eni Jurišić i Matije Cveka autora Matije Cveka i Zvonimira Husnjaka i pjesma „Zamisli“ u izvedbi Massima autora Ivana Dečaka i Rajka Dujmića.

U kategoriji Novi izvođač godine nominirani su Marko Bošnjak, Miach i Zvonimir Radišić.

Nominaciju za Najbolju žensku vokalnu izvedbu osvojile su:

Ivana Kindl za skladbu „Netko ko me čuva“, Lu Jakelić za skladbu „Kuća“ i Vanna za skladbu „Želja“.

Nominaciju za Najbolju mušku vokalnu izvedbu osvojili su:

Dino Jelusić za skladbu „Ti to dobro znaš“, Massimo za skladbu „Zamisli“ i Matija Cvek (u suradnji s Big Bendom Bjelovar) za skladbu „Visine“.

Nominaciju za Najbolju vokalnu suradnju osvojili su:

Eni Jurišić i Matija Cvek za skladbu „Trebaš li me“, Eric feat. Ivana Kindl za skladbu „Feel you close“ i Pavel feat. Sanja, Marinko i Zec za skladbu „Dani koji sjaje“.

Nominirani u kategoriji Najbolja izvedba grupe s vokalom su:

Detour sa skladbom „Nekad je bilo bolje“, Matija Cvek & The Funkensteins sa skladbom „Ne moram ni ja“, Neno Belan & Fiumens sa skladbom „Jube moja znaj“ i Parni Valjak sa skladbom „Ponovo“.

U kategoriji Najbolji album zabavne glazbe nominirani su:

„Ime mi je nevažno“ Tedija Spalata, zatim „Minut srca mog (acoustic)“ Jelene Rozge i „Nostalgija“ Đanija Stipaničeva.

U kategoriji Najbolji album pop glazbe nominirani su:

„IV“ grupe Silente, zatim „Izbirljivo i namjerno“ Matije Cveka i Big Benda Bjelovar i „Za vašu poslijepodnevnu razonodu“ Darka Rundeka & Jazz orkestra HRT-a.

U kategoriji Najbolji album rock glazbe nominirani su:

„20 Years On The Road“ Tomislava Golubana, zatim „Javi se kad stigneš“ grupe Vatra i „Kao sad“ Daleke Obale.

U kategoriji Najbolji album alternativne glazbe nominirani su:

Ivan Grobenski s albumom „Apocalipstick“, zatim Barbara Munjas s albumom „Right Place & Right Time“ i J.R. August s albumom „Still Waters“.

U kategoriji Najbolji album hip hop glazbe nominirani su:

Tram 11 s albumom „Jedan i jedan“, zatim Hiljson Mandela s albumom „Mandela effect“ i Edo Maajka s albumom „Moćno“.

U kategoriji Najboljeg albuma elektroničke glazbe nominirani su:

Pocket Palma s albumom „Atomi Rework“, zatim Aklea Neon s albumom „Dođi na joji“ i Anna Moor s albumom „Plavi avioni“.

Foto: Julien Duval

Nominaciju za Najbolji album jazz glazbe osvojili su:

B's FUNstallation s albumom „Hold On“, zatim Davor Križić & Jazz orkestar HRT-a s albumom „Insite“, Zvonimir Radišić Trio s albumom „New Horizons“, World's Okayest Pianist – Petar Ćulibrk s albumom „Old School“ i Joe Kaplowitz s albumom „The Keyboard Extravaganza“.

Za Najbolji album klasične glazbe nominirani su albumi:

„Boris Papandopulo: Hrvatska misa“ u izvedbi Zbora HRT-a (Tomislav Fačini, dirigent: Darija Auguštan, sopran; Martina Gojčeta Silić, mezzosopran; Stjepan Franetović, tenor; Robert Kolar, bariton) glazbenog producenta Vjekoslava Nježića; zatim „Ivan Josip Skender“ u izvedbi: Domagoj Pavlović, klarinet; Ivana Kuljerić Bilić, udaraljke; Milan Pal'a, milanolo; Zagrebačka filharmonija; Dian Tchobanov, dirigent; Zagrebački kvartet, Festivalski ansambl glazbene tribine Opatija; Ivan Josip Skender, dirigent; Udaraljkaški ansambl Big Bang; Cantus Ansambl; Berislav Šipuš, dirigent; glazbeni producenti su Ivan Josip Skender, Milan Pal'a, Pero Mihojević i Margareta Mihalić, zatim album „Johann Sebastian Bach (1685.-1750.): Goldberg Variations“ – izvođač i glazbeni producent Pavao Mašić te album „Scene“ Kvarteta Papandopulo, glazbeni producent Krešimir Petar Pustički.

Nominaciju za Najbolji video broj osvojili su:

Radislav Jovanov Gonzo za video broj „Dobra stvar“ (Pavel), zatim Filip Gržinčić za video broj „I forgive her“ (J.R. August) i Benjamin Strike za video broj „Trebaš li me“ (Eni Jurišić i Matija Cvek).

U Kaptol Boutique Cinema su došli brojni glazbenici, producenti, menadžeri i osobe iz javnog života saznati tko su imena nominiranih za jubilarni, 30. Porin. Milan Majerović Stilinović, voditelj komunikacija HDS ZAMP-a prisjetio se samih početaka dodjele glazbene nagrade Porin, ljudi koji su svojim idejama kroz ovih trideset godina pridonijeli opstanku i napretku najbitnije statue u životu svakog glazbenika. Ivica Propadalo, autor statue, zahvalio se svima naglasivši kako mu je upravo Porin obilježio život. Statua Porina bila je prva statua koju je osmislio, a scenografija za Porin prva scenografija koju je izradio.

A nominirane su predstavili: Ivica Propadalo, autor statue Porin; band Chui, Katarina Krpan, Davor Drezga, Izvršni direktor Porina; Milan Majerović Stilinović, voditelj komunikacija HDS ZAMP-a; Ivana Martinac, Glavna tajnica Porina; zatim Matija Dedić, Lu Jakelić, Ante Gelo, Domenica, Remi, Shot, Hiljson Mandela, Feminnem, Ivana Čuljak, Nikša Bratoš i Martina Validžić.

