Partnerica bivšeg muža Blanke Vlašić objavila njihovu intimnu fotku: 'Najbolji tata, volim te'

Nije svatko tko bira sebe egoist. Nije svatko tko postavlja granice ili odbija odstupiti od svoje vizije narcis, poručila je belgijska spisateljica Charlotte Van Looy, koja s bivšim suprugom Blanke Vlašić, sportskim novinarom Rubenom Van Guchtom (39), ima kćer Florence.

Poruku je objavila na Instagramu uz fotografiju iz trudničkih dana na kojoj uz bazen ljubi Rubena. Istaknula je kako stavljanje vlastite sreće na prvo mjesto ne znači da se drugima želi loše. Prema njezinim riječima čovjek ima samo jedan život i zato treba imati pravo živjeti ga na način koji smatra ispravnim za sebe.

Uz sve to Rubenu je posvetila i kratku poruku.

- Najbolji tata za našu kćer. Volim te - napisala je.

Charlotte i Ruben u kolovozu su dobili kćer Florence. Florence je Charlotte prvo dijete, dok Ruben već ima sina Monda s bivšom suprugom, atletičarkom Blankom Vlašić. Blanka i Ruben vjenčali su se 2022., a Mondo se rodio iste godine.

Njihov brak posljednjih je godina često punio medijske stupce, posebno nakon što je Van Gucht javno govorio o njihovu otvorenom odnosu i svojem ljubavnom životu. U srpnju ove godine prvi je put jasno potvrdio da više nije u braku s Blankom.

- Da budemo jasni, trenutačno nisam u braku - rekao je tad u emisiji 'Vandaag Inside'.

Foto: Instagram/Blanka Vlašić

Charlotte je lani otkrila da je s Rubenom već gotovo šest godina te da posljednje četiri godine žive zajedno. Kad joj je pratitelj poručio da Ruben u Hrvatskoj ima suprugu i sina, kratko mu je odgovorila: 'Budući da smo zajedno gotovo šest godina i dijelimo isti dom već skoro četiri godine - doista znam'.

Foto: instagram

Dok je Charlotte odbrojavala posljednje dane do porođaja, Ruben je na odmoru u Marbelli pozirao s belgijskom manekenkom Valentine Besard (20). Ni Valentine više nije htjela ostati u sjeni. Nedavno je javno progovorila o njihovu odnosu i rekla da želi nešto drukčije.

- Do sada sam, kada se u medijima govorilo o Rubenu, bila u pozadini, ali iskreno, tome je kraj. Danas nitko nije više njegova djevojka od mene. Težimo monogamnoj vezi - rekla je tad.