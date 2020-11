Party pod maskama? Ima dašak misterija, sve je novo i neobično

Kad smo krajem rujna otišli u šetnju centrom Zagreba, bez problema smo ušli u neke zatvorene klubove. Epidemioloških mjera se nisu pridržavali ni gosti ni osoblje

<p>Što se partijalo legalno ili ilegalno, partijalo se. Od subote su na snazi nove mjere po kojima nijedan kafić, restoran i noćni klub ne smiju raditi. Međutim, i prethodnih mjeseci, kad su ugostiteljski objekti mogli raditi, a noćne zabave bile zabranjene, neki su se snalazili i pronalazili načine da zaobilaze mjere. Drugi su pak, pokušavali ispoštovati sve. Kako su izgledali ti novi partyji održavani po mjerama za sprečavanje širenja korona virusa?</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Moram priznati da imaju dašak misterija kad su svi tako pod maskama. Baš je nešto novo i neobično. Meni je to baš super. Ekipa se također navikla. Uostalom, svejedno im je jesu li u klubu u 10 navečer ili 2 ujutro. Nije da se vidi razlika - rekla nam je DJ-ica Tea Vračić aludirajući na to da je u bilo kojem techno klubu jako teško pronaći prozor. Ali je bilo puno nade da će uspjeti barem preživjeti. Sad? Nitko ne zna što budućnost sprema. Neki klubovi su se prije ovih friških strogih mjera okrenuli “rupama u zakonu” pa su preko noći postali restorani i radili iza ponoći.</p><p>- Oni ne krše zakon jer, prema zakonu, restorani u centru grada imaju pravo raditi do dva ujutro zbog turista. To što turista nema, zakon nije briga. Imaju i terase, pa i živu muziku vani, te su puni. Mnogi caffe barovi i klubovi preregistrirali su se upravo kako bi legalno produljili radno vrijeme. No to je, nazovimo, ‘rupa u zakonu’ koja ih drži na životu, dok ostali nemaju tu priliku. Osobno mi je drago da rade jer je centar posebno stradao zbog potresa, ali ako se ograničuje vrijeme i uvode mjere u svrhu zaštite od virusa, onda se to ili treba na sve odnositi ili na nikoga - ispričao je nedavno za 24sata vlasnik zagrebačkoga kluba.</p><p>Čak i kad se utvrdilo stvarno kršenje mjera za suzbijanje korone, počinitelji su se mogli izvući od plaćanja kazni, a često i od inspekcija. Službeno bi prvo trebao reagirati lokalni stožer Civilne zaštite, pa tek onda Nacionalni, ali kao i sve ostalo u Hrvatskoj, sve polako ide. Odgovornost za kontrole jedni prebacivali su na druge, s vrha prema dnu i obrnuto. Kad je ekipa 24sata otišla krajem rujna u šetnju centrom Zagreba, bez problema smo ušli u nekoliko službeno zatvorenih klubova. Mjera se nisu pridržavali ni gosti ni osoblje.</p><p>- S ulice izgleda kao da ne radi jer su sva svjetla pogašena, ali iznutra se čuju cajke. Sve što treba napraviti za ulazak je pokucati i nasmiješiti se golemom zaštitaru, koji onda procjenjuje hoće li vas pustiti ili ne. Lokal je u potpunome mraku, jedino je šank slabo osvijetljen kako bi bili što neprimjetniji. Unutra je nemoguće stajati, a da niste naslonjeni na nekoga, a stol se unaprijed rezervira. I tu su gosti većinom muškarci, od pripadnika zagrebačke zlatne mladeži do sredovječnih muškaraca u odijelima, a sve se konzumira - bez računa - otkrili su reporteri 24sata krajem rujna, kad se naveliko ilegalno partijalo u centru Zagreba. Dok su neki vlasnici navikli na velike prihode i život na visokoj nozi, mnogi manji klubovi su navikli na svakodnevnu borbu za egzistenciju. Upravo oni su najodlučniji u borbi za vlastiti opstanak. Cera iz kultnog Mastersa na Ravnicama nam je ovih dana samo kratko poručio da će klub opstati. Kad smo ranije razgovarali s njim, pričao nam je da ne zna za sintagmu propast kluba.</p><p>- Što ti to uopće znači? Klub propao? Jesam li ja propao zato što bih u novčaniku imao pedeset kuna jer je klub bio zatvoren neko vrijeme? Nekome to možda jest tako, ali meni nije. Policija nas je zatvarala ranije, prekidala tulume, ali mi smo se opet vratili ovdje. Nama ne treba promocija, nama ne treba ničija pomoć, jer sve sami radimo i ljudi nas vole zbog toga. Potres nas nije previše omeo jer nismo imali značajnije štete. Ali, naravno, da su nas policajci došli odmah provjeriti kad smo poslije potresa u ožujku došli provjeriti oštećenja. Dečki su bili jako korektni, lako smo im sve objasnili. Ne zamjeram ja ni dečkima koji su nas prije zatvarali. Oni rade svoj posao, mi radimo svoj i, eto, ponekad se nađemo na suprotnim stranama - otvoreno nam je pričao Cera na terasi njegova kluba, koji je već desetljećima na glasu kao klub za sve oni koji nemaju mjesta negdje drugdje. Iako je donedavno bio uvjeren u opstanak, sad priznaje da mu teško padaju nove mjere. To kažu i brojni drugi vlasnici klubova.</p>