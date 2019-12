Party uz Novu TV trajat će do jutra, RTL je pripremio filmove

Novogodišnje slavlje za neke je počelo, neki se još pripremaju... Između raznih koncerata, druženja, slavlja do jutra u klubovima, neki će radije odabrati doček Nove 2020. u toplom domu uz televiziju. Što nam donosi današnji program?

HRT - HTV 1

Hrvatska radiotelevizija za svoje je gledatelje pripremila novogodišnji program. U 20:00 sati gledatelji se najprije mogu zabaviti i pomalo mozgati uz televizijsku igru 'Tko želi biti milijunaš'. Nakon toga slijede emisije u novogodišnjem izdanju. U 21:15 sati 'A strana', a potom u 23:15 'Lijepom našom'.

Za one koji na koncert nisu otišli uživo, HTV je pripremio i prijenos. Tako će u 00:34 gledatelji moći pratiti snimku koncerta Velikih tamburaških hitova, u 1:59 snimku koncerta Prljavog kazališta, a u ranim jutarnjim satima, za one najupornije, bit će snimka koncerta Dražena Zečića u Lisinskom u 4:20 sati.

NOVA TV

Nova TV također je za gledatelje pripremila novogodišnji program. U 20:15 sati gledatelji će moći uživati uz emisiji 'I godina nova 2020.' koja će objediniti omiljena i već dobro poznata lica s ekrana. Trajat će sve do 1:05 kada će početi emisija 'S Novom do jutra' koja donosi brojne hitove i zabavne trenutke koje će gledatelje držati budnima i veselima do sitnih jutarnjih sati.

RTL

RTL je za razliku od HTV-a I NOVE TV za svoje gledatelje koji će novogodišnju noć provesti kod kuće pripremio filmsku večer. U 22:10 gledatelji se mogu opustiti uz znanstveno-fantastični film 'Prometej' te u 00:20 uz akcijski film 'Igre gladi: Šojka rugalica'.

