Pas Sjena ukrao je svu pažnju Doris Pinčić Guberović u Dobro jutro, Hrvatska: 'Ispričavam se'

'Sjena i Rupi glavne su zvijezde jutra', napisali su na društvenim mrežama iz HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' u čiji su studio ovih dana došla dva patuljasta šnaucera. Povod je bio državno grooming natjecanje koje se održalo prošlog vikenda, a jedna od gošći bila je Branka Ivić koja je tamo osvojila najveće priznanje, 'Best in Show'. S njome su stigli i patuljasti šnauceri, a Sjena je očarala i voditeljicu Doris Pinčić Guberović.

- Doris sa Sjenom se cica maci - rekao je njezin kolega Davor Meštrović, najavljujući novu temu, a voditeljica nije skrivala koliko je oduševljena psom koji joj je sjedio u krilu.

Foto: screenshot/HRT

- Čuvamo se - rekla je voditeljica kasnije, dok je mazila psa, a zatim je i komentirala kako je to 'nevjerojatno pitom pas' i 'gospođa'.

- Ja se ispričavam, rijetko kad sam dekoncentrirana, ali ona je pokupila svu pažnju i svu energiju. Izuzetno miran pas. Kraljica - rekla je.

Foto: screenshot/HRT

Pinčić Guberović je čak i na svojim društvenim mrežama objavila nekoliko fotografija sa Sjenom iz studija, te napisala kako joj je upravo ona uljepšala jutro, ali i cijeli dan.