Voditeljica Doris Pinčić Guberović bila je potpuno očarana psom koji joj je sjedio u krilu. U nekoliko navrata je svojim gostima i kolegi Meštroviću hvalila Sjenu za koju je poručila i da joj je uljepšala cijeli dan
Pas Sjena ukrao je svu pažnju Doris Pinčić Guberović u Dobro jutro, Hrvatska: 'Ispričavam se'
'Sjena i Rupi glavne su zvijezde jutra', napisali su na društvenim mrežama iz HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' u čiji su studio ovih dana došla dva patuljasta šnaucera. Povod je bio državno grooming natjecanje koje se održalo prošlog vikenda, a jedna od gošći bila je Branka Ivić koja je tamo osvojila najveće priznanje, 'Best in Show'. S njome su stigli i patuljasti šnauceri, a Sjena je očarala i voditeljicu Doris Pinčić Guberović.
- Doris sa Sjenom se cica maci - rekao je njezin kolega Davor Meštrović, najavljujući novu temu, a voditeljica nije skrivala koliko je oduševljena psom koji joj je sjedio u krilu.
- Čuvamo se - rekla je voditeljica kasnije, dok je mazila psa, a zatim je i komentirala kako je to 'nevjerojatno pitom pas' i 'gospođa'.
- Ja se ispričavam, rijetko kad sam dekoncentrirana, ali ona je pokupila svu pažnju i svu energiju. Izuzetno miran pas. Kraljica - rekla je.
Pinčić Guberović je čak i na svojim društvenim mrežama objavila nekoliko fotografija sa Sjenom iz studija, te napisala kako joj je upravo ona uljepšala jutro, ali i cijeli dan.
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