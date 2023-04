Passenger nam otkriva: 'Nakon jednog nastupa sam se napio i naletio na jaguara, prestrašno'

Foto: Harry Pill

Slavni glazbenik proslavio se pjesmom 'Let Her Go', koja je dosad na YouTubeu skupila 3.4 milijarde pregleda. Sada nam je otkrio planove za koncert u Hrvatskoj i ispričao zanimljive anegdote s nastupa u svijetu

Engleski pjevač i tekstopisac Michael David Rosenberg, poznatiji pod umjetničkim imenom Passenger (38) 11. travnja stiže u Tvornicu kulture gdje će održati koncert, a u ekskluzivnom intervjuu otkrio nam koje hitove publika može očekivati.