Passenger nasmijao i raspjevao publiku pjesmom 'Let Her Go': 'Očekuju princezu, a dođem ja'

Dobro večer, Zagreb, ovo mi je prvi put da nastupam ovdje i prekrasno je, rekao je engleski pjevač i tekstopisac Michael David Rosenberg, poznatiji pod umjetničkim imenom Passenger (38) koji je u utorak navečer zapjevao u Tvornici kulture u Zagrebu.

- Imam nekoliko stvari za reći na početku pa vas molim za razumijevanje. Prva i najvažnija stvar Zagrebe, imam samo jednu poznatu pjesmu pa ću ju odsvirat sigurno 13 puta - rekao je glazbenik pa nasmijao sve fanove koji su ga s nestrpljenjem čekali.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Priznao je da ga i na koncertima često zamjene s Disneyjevom princezom.

- A druga stvar, veoma važna, pjesma se zove Let her go, a ne Let it go iz crtanog filma 'Frozen' pa vas molim da ih ne pomiješate, često na koncert dođu 8-godišnjakinje očekujući Disney princezu, a ne mene - rekao je duhoviti Passenger.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

U Tvorni se okupilo mnoštvo fanova ovog glazbenika, a kada je zapjevao svoj hit, svi su pjevali u glas. Prostorom se nekoliko puta mogao čuti i gromoglasan smijeh jer je svojim anegdotama pjevač nasmijao publiku.

- Vjerojatno ste očekivali cijeli band, a ovdje sam samo ja s gitarom pa ako vam je žao, ispričavam se, ali sad je malo prekasno da nađem bend - rekao je u jednom trenutku Passenger.

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Foto: Boris Scitar/PIXSELL

