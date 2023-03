Passenger, pjevač hita 'Let Her Go', stiže na proljeće u Zagreb

Passenger (38) premijerno dolazi u Hrvatsku i to u zagrebačku Tvornicu kulture u utorak 11. travnja 2023. godine. Mike Rosenberg osvojio je svijet sa svojim hitom. Uspjeh pjesme “Let Her Go” potvrđuju i brojke koje pokazuju da je spot među najgledanijim videima u povijesti YouTubea s više od 3.3 milijarde pregleda, dok je na Spotifyu singl preslušan više od 1.8 milijarde puta.

Pjesma je završila na prvom mjestu ljestvica najboljih singlova u 19 zemalja diljem Europe, pa sve do Meksika i Novog Zelanda, kao i u SAD-u na prvom mjestu Billboardove Hot Rock ljestvice singlova, te 5. mjestu Billboardove Hot 100. Pjesma je prodana u više od milijun digitalnih kopija u UK-u, kao i više od 4 milijuna u SAD-u i doživjela višestruko platinasta izdanja.

Zacementirala je i 40. mjesto na ukupnoj Billboardovoj ljestvici Adult Pop Songs, kao i na 80. mjestu svih UK singlova, a među nagradama se izdvaja ona za najbolju kantautorsku pjesmu, nominacija na Brit Awards za britanski singl godine, kao i Ivor Novello nagrada za najizvođeniju pjesmu.

'Let Her Go' je svoje mjesto upisala i u popularnoj kulturi, a koristila se u reklamama Superbowla, serijama poput 'Heartland' i 'Vampire Diaries'. Zavrijedila je i brojne obrade, a među najpoznatijima se izdvaja ona talijanskog pijanista Costantina Carrare koja broji gotovo 24 milijuna pregleda na YouTubeu.

U dosadašnjoj karijeri Passenger je nastupao s mnogim velikim imenima od kojih se izdvajaju stadionska turneja s Ed Sheeranom, kao i serija koncerata po europskim arenama s Georgeom Ezrom.

Višestruko nagrađivani glazbenik iz Brightona, već je tijekom nastupanja s bendom počeo graditi međunarodnu karijeru, a album 'Wide Eyes Blind Love' mu je osigurao fanove i pune dvorane u Australiji, kao i u UK-u. No, studijsko izdanje 'All The Little Lights', koji je sadržavao megahit 'Let Her Go', odveo je Passengera u potpuno novu dimenziju karijere i od uličnog svirača lansirao ga je među zvijezde, na najveće stadione i nastupe uz zvijezde poput Eda Sheerana.

Konstantnu prisutnost na top ljestvicama nastavio je s albumima poput 'Whispers', 'Young as the Morning Old as the Sea', 'Runaway' ili najnovijim 'Birds That Flew and Ships That Sailed' s kojim je još jednom zasjeo na popis top 40 UK albuma. Objavio je ukupno 14 albuma, od kojih je 8 ušlo na top 40 ljestvice albuma, dok pjesme poput 'Simple Song', 'Sword from the Stone', 'And I Love Her', 'The Way That I Love You', 'The Wrong Direction' ostvaruju milijarde streamova, a mediji ga nazivaju jednim od najproduktivnijih folk-rock autora.

Intimne folk indie pop pjesme osigurale su Passengeru glazbeni uspjeh, a autentičnost na pozornici i izvan nje zavrijedila mu je globalnu fan bazu zbog čega i nastavlja nastupati na najvećim svjetskim pozornicama.

Kao predizvođač na zagrebačkom koncertu nastupit će Stu Larsen, australski kantautor, zaljubljenik u putovanja i folk-pop, koji je svoju karijeru počeo uz Passengera s kojim je nastupao kao ulični svirač.

Ulaznice za zagrebački koncert su u pretprodaji po cijeni od 24 eura, dok će na dan koncerta, za ulaznicu trebati izdvojiti 27 eura (200 kn).

