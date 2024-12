Patricia Gašparini doznala da je rezerva na Dori pa se požalila: 'Šteta! Pjesma je baš dobra...'

Hrvatska je danas doznala popis 24 izvedbe koje će se natjecati na idućoj Dori i tražiti kartu za Švicarsku gdje će se održati 69. Eurosong.

Među rezervama se pojavilo i poznato ime s Dore, ono Patricije Gašparini koja se natjecala već 2023. godine. Tada je na pozornicu došla s pjesmom 'I Will Wait' i završila je na posljednjem mjestu.

Sada se oglasila na svom Instagramu gdje je objavila zanimljiv Instagram Story.

Foto: Instagram

- Pravda za rezerve! Šteta jer je Karma nešto najbolje što sam snimila do sad, but it is what it is - napisala je pjevačica.

Patricia je svoju glazbenu karijeru započela kao 12-godišnja djevojčica u talent showu 'Story SuperNova Juniors'. Bila je i prateći vokal Ibrici Jusiću 2008. godine, a pjevala je i u švicarskom bendu 'Time Machine' s kojim je 2017. nastupila i na prestižnom Montreux Jazz Festivalu.

Ovog ljeta ponovno je počela raditi u UN-u i to u odjelu za vize i diplomatske povlastice.

Foto: PROMO

- Za osoblje ostalih međunarodnih organizacija i sve diplomate radim putne isprave te slažem raznu dokumentaciju. Diplomati imaju mnogo povlastica, poput povrata poreza na svaku obavljenu kupnju u dućanu ili pak za večeru u restoranu, imaju pravo tražiti povrat poreza. Sjećam se kada je jedan diplomat tražio 10 švicarskih franaka nazad što je malo više od deset eura. Nažalost i ljudi koji imaju puno novaca su ponekad škrti i pohlepni. Mali smo tim, pa je onda dosta procedura kojih se moramo držati - rekla je Patricia.