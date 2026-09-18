Patrick Schwarzenegger izašao je iz očeve sjene, a ljubav života pronašao je prije deset godina

Američki glumac, maneken i poduzetnik Patrick Schwarzenegger danas slavi 33. rođendan. Iako je odrastao pod snažnim svjetlima reflektora kao sin holivudske ikone i pripadnice jedne od najpoznatijih američkih političkih dinastija, uspio je izgraditi vlastiti identitet. Dokazao je da je svestrana osoba koja uspješno balansira između filmskih setova i poslovnih pothvata.

Rođen je u Los Angelesu kao najstariji sin legendarnog glumca i bivšeg guvernera Kalifornije Arnolda Schwarzeneggera i cijenjene novinarke Marije Shriver. Majka mu je kći Eunice Kennedy, sestre bivšeg američkog predsjednika Johna F. Kennedyja. Patrick je stoga od malih nogu bio izložen spoju holivudskog glamura i snažnog političkog nasljeđa. Eunice je bila osnivačica Specijalne olimpijade, dok je djed Sargent Shriver bio istaknuti diplomat. Odrastao je uz dvije starije sestre, Katherine i Christinu, mlađeg brata Christophera te polubrata Josepha Baenu. Unatoč razvodu roditelja nakon velikog obiteljskog skandala, Patrick je zadržao iznimno bliske odnose s obje strane svoje obitelji te rado ističe njihovu stalnu podršku u svemu.

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​- Naučio sam jako puno od Kennedyjevih, iz te povijesti, od moje majke, bake i djeda. Zadržim određene komponente te dinastije koje mi pomažu da budem bolja osoba - rekao je svojedobno.

Od dječjih uloga do hvaljenih projekata

Zbog očeve karijere često je boravio na setovima, što je potaknulo njegovu maštu. Prvu manju ulogu dobio je sa samo deset godina u komediji. Uslijedile su sporedne uloge u raznim projektima, a prvu glavnu ostvario je prije osam godina u romantičnoj drami Ponoćno sunce. Pokazao je i svoju mračniju stranu u psihološkom trileru Daniel Isn't Real, kao i u miniseriji Stubište te u seriji Gen V. Uz glumu, našao je vremena i za obrazovanje, pa je diplomirao na prestižnom američkom sveučilištu, spojivši poslovanje i filmsku umjetnost. Usprkos pritisku poznatog prezimena i stalnim optužbama da je do uspjeha došao znatno lakšim putem, on redovito ističe da se svakodnevno mora mukotrpno dokazivati na setu.

​- Moj otac je jedinstven. Osvojio je nekoliko različitih karijera, pa ako budem i samo deset posto uspješan kao on, to bi bilo zaista nevjerojatno - odgovorio je iskreno na kritike.

Ulaganja u zdravlje i stvaranje novog brenda

Izvan glumačkog svijeta, uspio se dokazati kao iznimno vješt poduzetnik. Još tijekom studentskih dana prepoznao je priliku na tržištu i uložio novac u poznati lanac pizzerija. Svoj vlasnički udio kasnije je unosno prodao, a dobiveni kapital usmjerio je u inovativne mlade tvrtke. Ulagao je u brendove koji promiču zdrav životni stil, poput veganske hrane i energetskih napitaka na bazi kave. Najveći poduzetnički korak napravio je kada je s majkom osnovao tvrtku MOSH, brend posvećen zdravlju mozga i kognitivnoj prehrani. Projekt je lansiran na Svjetski dan Alzheimerove bolesti s jasnim ciljem podizanja svijesti o toj bolesti. Svoj poslovni instinkt nedavno je pokazao i gostovanjem u televizijskoj emisiji gdje je detaljno prezentirao viziju za razvoj svoje tvrtke u budućnosti.

Raskošno vjenčanje nakon desetljeća ljubavi

Dok na poslovnom planu redovito niže uspjehe, njegov privatni život već je puno desetljeće iznimno stabilan zahvaljujući vezi s poznatom američkom manekenkom Abby Champion. Upoznali su se preko zajedničkih prijatelja na ležernom piću. Javnosti su vezu potvrdili nekoliko mjeseci kasnije, a otad redovito dijele trenutke s putovanja. Nakon osam godina skladne veze, mladi glumac je krajem pretprošle godine zaprosio svoju odabranicu na prekrasnoj pješčanoj plaži, okružen crvenim ružama poslaganima u obliku velikog srca. Iako su planirali znatno brže vjenčanje, njegova uloga u nadolazećoj trećoj sezoni hvaljene televizijske serije Bijeli lotos prisilila ih je na višemjesečnu odgodu tog vrlo važnog slavlja za njihove obitelji.

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​- Snimanje je trajalo punih sedam mjeseci na Tajlandu. Znao sam da smo na vrhuncu uzbuđenja zbog zaruka, ali morali smo pomaknuti datum. Bilo je teško, ali ona je sve razumjela - priznao je nedavno medijima.

Vjenčali su se početkom rujna prošle godine na intimnoj i vrlo luksuznoj ceremoniji uz predivno jezero u američkoj saveznoj državi Idaho. Mladenka je zablistala u elegantnoj dizajnerskoj vjenčanici bez rukava, dok je mladoženja za ovu svečanu priliku odabrao klasični bijeli smoking. Slavlju su prisustvovali članovi obje velike obitelji, uključujući njegove poznate roditelje koji su ostali u dobrim odnosima.

*uz korištenje AI-ja