Patrik zapeo na pitanju za 125 tisuća kuna o tobolčaru, znate li koji je odgovor na ovo pitanje?

Patrik Krpan, 30-godišnjak iz Rijeke, po struci profesor geografije, u današnjoj je epizodi 'Milijunaša' pobijedio je u igri 'Najbrži prst' i tako dobio priliku osvojiti milijun kuna. Nažalost, zapeo je na pitanju o tobolčaru iz porodice penjaša i krivo odgovorio te tako izgubio šansu za osvajanje 125 tisuća kuna.

Na posljednje pitanje u igri imao je ponuđene odgovore: fanfan, frifri, kankan i kuskus. Patrik nije znao koji je odgovor pa je odlučio pogađati. Odgovorio je sa frifri i time izgubio igru. Naposljetku je osvojio 32 tisuće kuna.

Patrik je imao problema i na sedmom pitanje koje je nosilo 4000 tisuće kuna, a trebao je odgovoriti kako Neoplantu, što je latinsko ime grada, zovu Nijemci. Ponuđeni odgovori bili su: Neusatz an der Spree, Neusatz an der Donau, Neusatz an der Elbe i Neusatz an der Oder.

Na ovom pitanju odlučio se pitati publiku, čime je eliminirao dva odgovora, ali je i dalje bio nesiguran u konačan odgovor. Naposljetku je uzeo i džoker 'pola-pola', nakon kojega je odgovorio B i osvojio novac.

Zapeo je i na devetom pitanje gdje je morao navesti koji španjolski nogometni klub nije iz autonomne zajednice Baskije. Ponuđeni odgovori su bili Athletic Bilbao, Alaves, Elche i Real Sociedad, a kako nije na prvu znao odgovor, odlučio se za džoker 'zovi'. Konačan odgovor bio je Elche, s kojim je i osvojio 16 tisuća kuna.

Na 'vrućem stolcu' našla se i Maja Goja, koja je nastavila natjecanje iz prošle emisije. Započela je i završila na 11. pitanju o književnicima koje nećemo naći na popisu autora koji su obradili priču o doktoru Faustu iz 16. stoljeća.

Posljednja natjecateljica u današnjoj emisiji bila je Mia Srnec, koja je također pobijedila u igri 'Najbrži prst'. Došla je do pitanja za 4000 kuna, a pitanje je bilo da navede na kojem je jeziku napisan jedan od najpoznatijih dnevnika tiskan 1947. pod naslovom 'Stražnja kuća'. Na pitanje je odgovorila točno i tako osvojila pozivnicu za sljedeću emisiju.

