Paul McCartney misli da je kraljica bila zaljubljena u njega

Paul McCartney (84) prisjetio se susreta s kraljicom Elizabetom II. i našalio se da je možda bila zaljubljena u njega. U podcastu 'Good Hang with Amy Poehler' glazbenika su pitali je li ga ikad impresionirala neka poznata osoba koju je upoznao. Odgovorio je da je to bila kraljica, s kojom se susreo više puta tijekom života.

- Kraljica. To je autogram koji nećete dobiti. Sjajna je. Volim kraljicu – rekao je Paul McCartney. Dodao je i da mu je supruga Nancy Shevell rekla kako se kraljici sviđao. Ipak, naglasio je da ne zna postoji li u tome istina te da bi volio vjerovati da je tako. Kraljicu je opisao kao osobu s dobrim smislom za humor, a njihovo upoznavanje nazvao posebnim.

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- Nancy, moja sadašnja supruga, kaže: 'Sviđao si joj se'. Ne možemo znati ima li u tome istine… Volim misliti da je istina – našalio se McCartney, piše Hello!.

Prvi put susreo se s kraljicom 1963., zajedno s kolegama iz Beatlesa Johnom Lennonom, Georgeom Harrisonom i Ringom Starrom. Ponovno su se sreli gotovo dva desetljeća poslije u dvorani Royal Albert Hall, a 1996. zajedno su sudjelovali na otvorenju Liverpool Institute for Performing Arts. Kraljica ga je proglasila vitezom 1997., a 2002. nastupio je na njezinoj proslavi zlatnog jubileja.

U počasti koju je objavio nakon kraljičine smrti u rujnu 2022. McCartney je napisao da ga je pri svakom susretu impresionirao spoj njezina humora i dostojanstva. Posljednji put vidjeli su se 2018., kada mu je uručila medalju Companion of Honour. McCartney se tada našalio da bi trebali prestati tako često susretati se, a kraljica se, prema njegovim riječima, blago nasmijala.

Kada je kraljica preminula, McCartney joj je posvetio dirljivu objavu na Instagramu, popraćenu zajedničkim fotografijama.

- Smatram se privilegiranim što sam živio tijekom cijele vladavine kraljice Elizabete II. Kada sam imao deset godina, sudjelovao sam na natječaju za najbolji esej u Liverpoolu i osvojio prvo mjesto u svojoj kategoriji esejem o britanskoj monarhiji, tako da sam njezin obožavatelj već jako dugo. Godine 1953., kada je kraljica okrunjena, svi u našoj ulici u četvrti Speke u Liverpoolu napokon su dobili televizor pa smo se okupili kako bismo u prekrasnoj crno-bijeloj slici gledali krunidbu. Kad se osvrnem na prošlost, osjećam se počašćeno i još uvijek sam zadivljen činjenicom da sam Njezino Veličanstvo susreo osam ili devet puta. Svaki put iznova impresionirala me svojim iznimnim smislom za humor, koji je spajala s velikim dostojanstvom. Neka vas Bog blagoslovi. Nedostajat ćete nam, napisao je McCartney.

*uz korištenje AI-ja