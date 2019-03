Paula Jeričević: 'Sestra će mi pomoći da pobijedim u showu'

Plesača ćete uvijek prepoznati po lošoj frizuri, jer su šišani tako da im kosa izgleda dobro kad se zaliže za natjecanje, govori nam Petra Jeričević (27).

[video: 1205283 / sestre plesačice petra i paula]

Pobjednica osme sezone showa 'Ples sa zvijezdama' otkrila nam je sve čari, ali i boli koje je proživjela u plesnoj karijeri. Smatra kako plesačice imaju pomaknute granice jer se rano počinju šminkati i to, kako kaže, vrlo naglašeno i samim time razvijaju puno ozbiljniju i stariju ličnost. Mlađa sestra Paula (25) potakla ju je na prve plesne korake.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

- Sestra je prvom razredu osnovne upisala tečaj plesna u našoj školi na koji sam se ja koja sam tad bila treći razred naknadno priključila i ples je postao dio naših života - objašnjava Petra.

Sestre su godinama 'brusile' plesne cipelice, no nisu smatrale da će im ples biti tako bitan dio života.

- Sjećam se da djed nagovarao da se upišem na harmoniku, pa sam upisala ples samo da imam izgovor. Sada mi se čini da harmonika i nije bila toliko loš izbor – rekla je Paula kroz smijeh, a njena sestra je dodala:

- Ja sam pak htjela biti frizerka, a u srednjoj školi me zanimao dizajn, no kad sam navršila 20 zanimala me gluma i mogu reći da je to i dalje neprežaljena faza u mom životu - izjavila je Petra.

Foto: privatni album

Otkrila je da je ples spoznala kao svoj 'životni poziv' u trenutka kada je shvatila da je dovoljno odrasla da je djeca gledaju s divljenjem kao što je i ona svoje prethodnike dok je kod Paule bilo drugačije.

- Onog trena kada je Petra počela ići na natjecanja. Ja sam tada bila bez partnera i u sestri sam vidjela uzor i motivaciju da nastavim dalje, pa iako plešući sama po kući s kućnim namještajem. Na kraju se dugogodišnje čekanje partnera isplatilo jer mi je prvi ozbiljniji partner, Marjan Bilonić, pomogao da doma donesem čak deset titula državne prvakinje - pohvalila se Zagrepčanka koja ove godine u showu 'Ples sa zvijezdama' pleše s komičarom Ivanom Šarićem (32).

Foto: privatni album

Dok se ona bavi profesionalnim plesom njezina sestra Petra 2014. prestala je s profesionalnom karijerom i usmjerila se u malo drugačije vode.

- Prošle godine postala sam predsjednica u Športskom plesnom klubu Samoboru. Kada se sjetim da smo Damir Horvatinčić i ja krenuli od nule, a da nam sada najmlađi član ima dvije i pol godine,a najstariji 60 ne mogu ne biti sretna i ponosna - kaže. U vođenju kluba pomaže joj i sestra.

Foto: privatni album

- Uskočim svaki put kada seki treba zamjena. Osim što mi je gušt, uživam kada djeca kažu 'Ajme hvala Bogu ne dereš se kao Petra' - rekla je Paula. Ples, kako kažu, zahtjeva iznimnu snagu i fleksibilnost. Za to im je potrebna zdrava prehrana, no sestre su nam otkrile kako se one nje baš i ne pridržavaju.

- Ja zaista po tom pitanju nisam plesač, teško se odričem onoga što volim i disciplina nije moja jača strana. Uvijek sam imala koji kilogram viška,ali mi to nikada nije smetalo i to sam dobro nosila. Pritisak je postojao, jer sam znala da je to bitna stvar u životu jedne plesačice i često mi je to spočitavano. Postoji razlika koja čini prvaka. Moja razlika je bila u tome što sam uvijek radije pojela taj kolač sa stola koji me je gledao - smatra Petra s kojom se slaže i sestra.

Foto: nova tv

- Na svu sreću svaka ima svoje preferencije pa smo se kroz djetinjstvo odlično nadopunjavale, ona bi meni dala svoju salatu, a ja njoj svoje meso, ona meni tjesteninu, a ja njoj špinat. Ipak ja ne bi mogla živjeti bez špeka - priznaje Paula. No unatoč što novac nisu trošile na skupocjenu zdravu prehranu velik dio sredstva utrošile su u plesne kostime.

- Lijepljenje jednog paketa štrasa košta oko 350 kuna, a mi smo na haljini u prosjeku imali pet paketa što je 1750 kuna. S vremenom je čitava obitelj naučila lijepiti kamenčiće - rekla nam je Petra.

Foto: privatni album

Kako sestre objašnjavaju najveća podrška u karijeri bila im je obitelj.

- Od mame koja nam je do kasnonoćnih sati ljepila šljokice na kostime, djed koji zaplače svaki put kad nas gleda kako plešemo, baka s modnim savjetima i tata koji nas je pratio na svaki turnir, vozio satima i danima na natjecanjima u nekim selima koji možda ni na kartama nisu upisana -objašnjava Paula, a Petra dodaje:

- Meni je nepojmljivo kada čujem današnje roditelj da im se nešto ne da. Ono što su naši roditelji napravili za nas ću ja definitivno priuštiti svome djetetu. Takva potpora je nešto što gradi normalne i odrasle ljude - iskrena je. Ipak u plesu im nije uvijek bilo bajno.

- Najteže je bilo u srednjoj školi. Tad sam plesala s plesačem iz Italije, pa sam vrijeme provodila van Hrvatske i propustila mnoge rođendane, izlaske i druženja s prijateljima – objašnjava Paula.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Petri je pak najteže palo državno prvenstveno jer se nije mogla nositi sa stresom i pritiskom koje si je sama stvorila. Jedan stresni period u karijeri odlučila je i probati sa psihoterapijom te je redovito odlazila na sate. - Onaj trenutak kada sam se uzdigla od svih strahova i očekivanja je bio jedan od najljepših perioda u mojoj sportskoj karijeri - iskreno objašnjava starija sestra koja se ne boji posljedica na njezinom tijelu zbog profesionalnog bavljenja plesom.

- Rođena sam sa super genetskim predispozicijama za ples i moje tijelo zaista podnosi svašta bez ikakvih posljedica – rekla je Petra dok Paula smatra kako su predrasude najveći problem njihova sporta.

- Moram priznati da mi je ples puno više predrasuda pobio nego stvorio. Podcjenjivanje sam osjetila na svojoj koži samo u trenucima kada je netko drugi sam sebi htio objasniti svoj neuspjeh. Ali to je dio sporta i ja sam to uvijek koristila kao motivaciju za naprijed – dodala je Petra. Sestre se slažu i oko izbora za najdraži ples. Najviše vole ritam rumbe, a Paula upravo taj ples smatra terapijom za dušu. Najvećim ostvarenjem u karijeri Petra smatra to što je odrasla u osobu od koje se može puno naučiti i koja može puno dati. Dok Paula kaže da će njezin odgovor biti malo bahatiji.

Foto: privatni album

- To su pehari i medalje. Svaki put kad čistim sobu i brišem prašinu s pehara sama sebi potiho kažem: 'Bravo Paula'. Ipak jako joj je važno doprijeti i do publike.

- Ako uspijem iz nekoga izvući pozitivnu ili negativnu emociju znači da sam uspjela i da sam dobra plesačica jer je to najteže. Postoje plesači koji su tehnički dobri da se nema što kritizirati, ali nemaju sposobnost doprijeti do gledatelja, pa sva tehnika pada u vodu - smatra Paula.

Petri je pak najdraža brončana medalja na državnom prvenstvu 2014. No draga joj je i pobjeda je u osmoj sezoni 'Plesa sa zvijezdama' s glumcem Mislavom Čavajdom (38).

- Meni je to zaista bilo jedno neponovljivo životno iskustvo. Uvijek volim istaknuti da je Mislav bio i je moja srodna duša. To iskustvo je preokrenulo moj svijet naglavačke - kaže. Savjete za što bolje predstavljanje u showu sada daje svojoj sestri koja se bori za pobjedu u ovoj sezoni. - Ostvario se moj san, a boljeg partnera od Ivana Šarića nisam mogla poželjeti. Stroga sam isključivo zato što s njim to mogu biti, on je jako zagrizao, poslušan je i željan znanja - objašnjava Paula.