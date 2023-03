Paulina iz 'Ljubav je na selu' o fanovima, ljubavi i showu: Moj idealni dečko je Ante Rebić...

Nove životne avanture, nova ljubav, nova poznanstva i dobra zabava razlozi su za njenu ponovnu prijavu u RTL-ovu emisiju 'Ljubav je na selu', otkriva nam Siščanka Paulina Tomičić (41), kuharica koja radi u bolnici.

POGLEDAJTE VIDEO:

Paulina se ove godine natječe za ljubav farmera Siniše Markovića (49) iz njoj bliske Sunje. Siniša je inače franjevac trećeg reda, vrlo religiozan, u životu mu je važno 'samo da je živ i zdrav', a volio bi pronaći ljubav. Po mogućnosti, 'atraktivnu crnku između 35 i 40 godina'. Idealan ishod emisije bio bi mu da pronađe onu pravu i oženi se.

Foto: rtl

Iako plavuša, Paulina je već pri prvom susretu privukla Sinišinu pozornost. Kod njega se, kaže, prijavila jer joj se na prvu svidio, a dodatan bod mu je donijela činjenica da je iz njenog kraja. Siščanku inače privlače crnokosi, dobro građeni muškarci sportskog tipa, posebno nogometaši, ali koji imaju i nježniju stranu.

- Moj idealni tip muškarca je Ante Rebić - otkrila nam je simpatije prema nogometašu pa dodala:

- Mora biti dobar, nježan, da imamo dobru komunikaciju.

Paulina na društvenim mrežama objavljuje mnogo atraktivnih fotografija, a otkriva i da joj zna doći pokoja poruka obožavatelja.

- Skoro svi su pozitivni, ima tu i tamo neki loš, hvala Bogu. Ne možemo svi razmišljati na isti način. Ali na takve se poruke i komentare ne obazirem - govori nam Paulina.

Foto: RTL

Prije ove sezone su je gledatelji pratili 2019. u 10. sezoni kod farmera Jovana Karapandže, s kojim je već na prvom tulumu razmjenjivala strasti u bazenu. Jovan je, na iznenađenje gledatelja, nije pozvao kod sebe na farmu u Mlaku Antinsku kraj Vinkovaca. No par se opet susreo u završnici emisije te su se rasplamsale iskrice.

- Tu ću sezonu pamtiti do kraja života, od Jovana do cijele ekipe. O njemu i dalje mislim sve najbolje, čujemo se mi i dalje, ostali smo u dobrim odnosima. Pitao me kako to da sam se prijavila kod Siniše, smatra da nije baš za mene - otkrila nam je Paulina.

Foto: RTL

Fatalna Siščanka nam je priznala koji joj je od dvojice farmera draži. Otkriva da je ipak riječ o Jovanu, koji joj je, unatoč nepozivanju na farmu, ostao u dobrom sjećanju.

- Dečko je zgodan, na mjestu, zanimljiv. Drukčiji je mentalitet njegova života, drukčiji je moj, ali za sve ostalo, nemam nijedne loše riječi za njega - zaključila je Paulina.

Najčitaniji članci