BILA NOMINIRANA ZA OSCARA

Pauline Collins, najpoznatija po ulozi u filmu Shirley Valentine, preminula je u 86. godini

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Rebecca Naden/PRESS ASSOCIATION

Collins je najpoznatija po ulozi sredovječne domaćice u filmu Shirley Valentine. Za tu je ulogu osvojila Laurence Olivier Award i Tony Award, a bila je nominirana i za BAFTA i Oscar

Glumica Pauline Collins preminula u dobi od 85 godina, potvrdila je to njena obitelj 6. studenog. Britanska glumica, nominirana za Oscara i dobitnica nagrade Tony, prije nekoliko je godina dobila dijagnozu Parkinsonove bolesti, piše People. U dirljivoj izjavi njezina je obitelj glumicu opisala kao "vedru, duhovitu i živahnu prisutnost na pozornici i ekranu".

Britanska kazališna i filmska zvijezda preminula je "u miru" u londonskom domu za njegu, okružena obitelji, stoji u priopćenju objavljenom u četvrtak, 6. studenoga.

Collins je najpoznatija po ulozi sredovječne domaćice u filmu Shirley Valentine. Prvo je glumila u istoimenoj jednočlanoj kazališnoj predstavi Willyja Russella na West Endu i Broadwayu, a zatim je 1989. ponovila ulogu u filmskoj adaptaciji u režiji Lewisa Gilberta.
Za tu je ulogu osvojila Laurence Olivier Award i Tony Award, a bila je nominirana i za BAFTA i Oscar.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

"Uvijek će biti zapamćena kao legendarna, snažna, životna i mudra Shirley Valentine — uloga koju je učinila posve svojom", nastavila je obitelj u izjavi. "Svi smo poznavali te njezine osobine, jer se čarolija Pauline skrivala u svakoj od njih".

Njezina prva velika uloga stigla je 1970-ih u popularnoj seriji Upstairs, Downstairs (Gore dolje), jednoj od nekoliko produkcija u kojima je glumila uz Johna Aldertona.

Collins i Alderton vjenčali su se 1969. godine. Glumac, danas 84-godišnjak, pojavio se uz nju u drugoj sezoni serije Upstairs, Downstairs, kao i u spin-offu Thomas & Sarah (1979.), te u humorističnoj seriji No, Honestly (1974.–1975.) i drugim projektima.

Collins iza sebe ostavlja supruga Johna Aldertona te njihovo troje djece, Nicholasa, Kate i Richarda.

