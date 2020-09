Pavičić predstavio novi roman

<p>Svjetska promocija "Prometejeva sina", najnovijeg romana cijenjenog književnika i kolumnista <strong>Jurice Pavičića</strong>, održana je na Mediteranskom festivalu knjige u Splitu. Točnije, na terasi kluba Quasimodo, gdje su se poštivale sve epidemiološke preporuke. Uz autora, o uratku je govorila i urednica Adriana Piteša iz Profila, a predstavljanje je moderirao Srećko Jurišić.</p><p>Bilo je tu govora o svim Pavičićevim knjigama, dosta ih se uspoređivalo s ranijim uspješnicama i bestsellerima, pa je tako Jurišić kazao da je njemu "Prometejev sin" bolji od genijalne "Žene s drugog kata". Oba dijela su intrigantna, radnja vuče čitatelja da ne ispušta knjigu iz ruku, ali "Prometejev sin" nije toliko komoran. Prožet je poviješću i politikom. Zapravo, na promociji je najviše govora bilo o ranijim djelima jer je iz njih ovaj roman i potekao. Ovako je to Pavičić objasnio: </p><p>- Cijela knjiga izašla je iz priče "Četvrti kralj", objavljene u dvije zbirke. "Prometejev sin" je o čovjeku koji dolazi na rodni otok i otkupljuje zemljište za turističku investiciju. Iz romana "Crvena voda" preuzeo sam jedan od glavnih likova, to je Gorki Šajn, dijete komunističke oligarhije i partizanskog heroja koji sada radi za veliku real-estate kompaniju. Odlučio sam te stvari spojiti i pokušati napraviti priču iz tih elemenata. Inicijalno je počela kao scenarij. U promijenjenom obliku u budućnosti će se Prometejev sin dogoditi kao film, ali u jednom nekom trenutku mi se učinilo da ima puno stvari koje u ekraniziranu verziju neće ući i odlučio sam je usmjerit u pravcu knjige, zatvoriti Šajna kao lik, pa i zatvoriti priču o četvrtom kralju koji u Božićno vrijeme na otok svojih djedova donosi otrovne poklone. Ova knjiga je jako isprepletena prijašnjima - predstavio je autor. </p><p>Adrijani Piteši ovo je peta knjiga na kojoj je radila s Pavičićem. Iza njih su tri romana, zbirka izabranih priča i "Knjiga o jugu". Kaže kako "Jure ne voli kad ga se hvali, ali je s njim prekrasno raditi". </p><p>- Saslušat će uvijek sve što mu kažete, lako donosi odluke i stoji iza njih, nema premišljanja. Raspravljamo ako je potrebno doći do neke odluke, ta suradnja ide jako lijepo da bih ja Juri izdavala knjige svaki mjesec. I ne bi mi bio nikakav problem - kroz osmjeh će urednica i novinarka. </p><p>"Prometejev sin" po sajamskoj cijeni može se kupiti na Mediteranskom festivalu knjige koji će trajati do nedjelje. </p><p> </p><p> </p><p> </p>