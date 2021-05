Nekadašnji basist Postolar Trippera, Pavle Ruić (38), pod umjetničkim imenom Pueblo Ruiz, objavio je na YouTubeu spot za svoj prvi samostalni singl 'Pametnom dosta'.

- Nadam se jednog dana da ću imati bolju kameru ili barem bolji mobitel koji će to sve bolje pohvatati. U spotu nema nikog osim mene. Taman te dane žena je radila ujutro i dijete je ujutro bilo u školi, vrijeme je bilo savršeno, a ja sam na zavodu za nezaposlene pa sam to vrijeme nezaposlenosti osim cijepanja drva, sadnje krumpira i biža iskoristio da se stvori ova pjesma i da snimim spot To je je Ed Woodovski low budget trash - kaže Ruić.

Pjesmu opisuje kao 'kritiku društva s humorističnim pristupom, ali oštrim stavom'. Snimio ju je, odsvirao i otpjevao sam, a tekst mu je poslao prijatelj.

- Naime, prijatelj iz djetinjstva s kojim sam slabo i nikako bio u kontaktu mi je kao iz vedra neba na Facebooku poslao tok misli koji su se rimovao. Zasigurno mu se učinilo da bi se to moglo uglazbiti. I tako čitam tekst, vidim rima štima, interesantan odabir riječi pa sam počeo iz toga njegovog napisanog izvlačiti stihove, ono što mi se učinilo zanimljivim. Stvorile su se tri kitice i gledam ja te tri kitice i u šali izrečem u sebi vjerojatno najiritantniju internet poštapalicu 'pametnom dosta' i odmah mi je bljesnulo, pa to je refren. C frazu sam nadopisao tako što sam se sjetio svog komentara kojeg sam napisao jednom svom kolegi glazbeniku dan prije. Akorde sam poslagao još brže i pjesma je bila gotova za 10 minuta, samo ju je trebalo snimiti - rekao je Pavle.

