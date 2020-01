'Peglala' lice pa oplela duhovni govor: Hvala svetom Nektariju

Severina Kojić (47) krajem 2019. otputovala je sa suprugom Igorom Kojićem (32) i sinom u Grčku, a fotografija i priča s putovanja još se nije zasitila. Izlet je trebao biti turističke prirode ali se pretvorio, kako kaže, u putovanje koje ju je promijenilo.

Na otoku Egina pozirala je ispred svetišta u dugačkoj haljini i kaputu, a u ruci je držala buketić narcisa. Lice je na fotografijama, kao i uvijek, dobro 'popeglala' u Photoshopu.

- Hvala ti, lipi moj živote, što si me poslao ovdje ili me je netko pozvao tamo. Nema trećeg... Ovo sam ja kad sam luksuzno odjevena, na luksuznom mjestu, u vrijeme kada nemamo vremena za ovakav luksuz svaki dan. Narcise mi je netom prije fotografiranja ubrala jedna starica i poklonila... i pričala mi je dugo, na grčkom, sve sam je razumjela tek kad me pogladila po glavi, iako ne znam ni riječ grčkog, osim 'efharisto' odnosno 'hvala' - komentirala je Severina. Dodala je kako je to iskustvo za nju pravi luksuz.

- Luksuz nije šminka, ni štikle (ni sve ono što ću već sutra obući, kad neću biti luksuzna, nego obična, ali i što volim, da ne budem licemjerna), ni mondena mjesta (koja su lijepa), ali ovo je luksuz za moju dušu, ovo je u današnje vrijeme luksuz za svačiju dušu, samo što nemamo vremena za ovaj luksuz. Ovo sam zapravo ja, s malo šminke, u udobnim čizmama - komentirala je gospođa Kojić te dodala:

- Družim se s ljudima koje volim, s kojima mi je lipo, koji su sa mnom i ja s njima iz ljubavi, a ne zbog osjećaja dužnosti. Luksuzan život je živjeti po svojim pravilima, ne podilaziti, ne pravdati se za svoje izbore. Luksuzan život je živjeti bez straha. Hvala Bogu na tome i hvala svetom Nektariju. (Pravoslavni svetac, zaštitnik bolesnih, op.a.) U vrijeme kad se svađaju čije su crkve, a čija je zemlja, luksuz je imati obitelj u kojoj se slave dva badnjaka, dva Božića, dva Uskrsa... Luksuz je živjeti u miru i imati mir u sebi. Sretan Božić ljudi, svima koji slave danas - zaključila je pjevačica.

Severina se jučer pohvalila kako ima dobar odnos s roditeljima svog supruga Igora.

- Olja i Dragan, najbolja svekrva i svekar na svijetu... Odveli su nas na ručak kod Mike. Moja obitelj u svijetu neizvjesnosti, ljubav i podrška. Divno je što ih imam! - napisala je na društvenoj mreži. Inače, Sevin svekar je folker Dragan Kojić Keba (59) kojem ovo nije prvi put da pozira sa snahom.

