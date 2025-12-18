Pepeljuga i 'Teatar sjena' stiže u Kinu SC u veljači: Ako publika izađe s osmijehom, uspjeli smo

U subotu, 7. veljače 2026. u 20 sati, u Kinu SC u Zagrebu, publiku očekuje predstava 'Pepeljuga i Teatar Sjena'. Riječ je o predstavi u kojoj, u trenutku kada izvođači zakorače iza poluprozirnog platna, sjene se stapaju u likove, mijenjaju oblike i veličine, a publika pred sobom gleda bajku koja oživljava u stvarnom vremenu.

Inspirirana bajkom Charlesa Perraulta, "Pepeljuga i Teatar Sjena" spaja kazalište sjena, suvremenu 3D tehnologiju i originalnu glazbu, donoseći potpuno novo čitanje poznate priče. Predstava jednako snažno oduševljava djecu i odrasle.

Foto: PROMO

O umjetničkoj ideji i emociji koju predstava želi prenijeti govori i Suslovets Vitaliy iz TEULIS Shadow Theatra: 'Željeli smo napraviti predstavu koja oduševljava djecu i ostavlja bez daha odrasle, onu u kojoj djeca vjeruju u čaroliju, a odrasli se na trenutak vraćaju u djetinjstvo. Ako publika iz dvorane izađe s osmijehom, znamo da smo uspjeli.'

Ulaznice su dostupne putem Entrio sustava.