<p>Glumac <strong>Matthew Perry</strong> (50) nakon karantene zbog pandemije korona virusa postao je neprepoznatljiv. Prošlog je tjedna izašao iz svog doma u kalifornijskom gradu Malibuu i otišao do lokalne ljekarne. Pritom je pokazao kako je prikupio višak kilograma, a izgledao je i jako umorno. </p><p>Matthew, kojeg je proslavila uloga <strong>Chandlera Binga</strong> u humorističnoj seriji 'Prijatelji' bio je usporen pri ulasku u automobil, a prsti su mu požutili od cigareta. Čini se kako mu je teško pao samački život, nakon što je tek nedavno prekinuo vezu s 21 godinu mlađom djevojkom, agenticom za talente <strong>Molly Hurwitz</strong>.</p><p>Ne zna se što je kumovalo njihovom prekidu, no glumac se brzo posvetio traženju nove ljubavi. Navodno preko aplikacije Raya traži novu djevojku, piše <a href="https://www.mirror.co.uk/3am/celebrity-news/matthew-perry-looking-love-online-22043094" target="_blank">Mirror</a>. </p><p>- Vraća se traženju cura na internetu i šalje im poruke - pišu strani mediji. Matthew je na aplikaciji već imao profil, ali ga je obrisao kad je započeo vezu s Molly. </p><p>Hurwitz je prijateljima govorila kako joj se Perry sviđa jer je prizemljen i nije zaluđen slavom, no oni su zaključili da to baš i nije istina.</p><p>- Tvrdila je da joj nije bitna slava muškarca s kojim je je u vezi, no zapravo je voljela pozornost koju je dobivala zbog Matthewa - govorili su prijatelji. Matthew je Molly upoznao prije dvije godine, a prvi put su 'ulovljeni' zajedno tek krajem 2019. godine. Molly mu je bila velika podrška u borbi s ovisnošću od droge i alkohola. Nakon prekida su ostali u prijateljskim odnosima. </p>