Pet država ide direktno u finale jer surađuju s organizatorom...

Već 15 godina za redom Eurosong je raspoređen na dvije polufinalne i jednu finalnu večer. Prva večer bude utorkom, druga četvrtkom, a finale subotom. U finale idu najbolji iz dvije polufinalne večeri, ali i od prije izabrane države. Naime, Španjolska, Francuska, Velika Britanija, Njemačka i Italija uvijek su u finalu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako bi te države došle do finala, nije potrebno imati glasove publike ili kvalitetnu pjesmu. Ove države nazivaju se 'Big Five' i već dugi niz godina idu izravno u finale. Do 2000. godine Italija nije bila u tom sastavu, ali se vratila nakon 14-godišnje pauze.

Ovih pet država najveći su financijski suradnici Europske radiodifuzijske unije koja organizira Eurosong. Šesta država koja ide direktno u finale je zemlja koja je domaćin natjecanja, a ove godine je to Izrael.

Ovo su predstavnici koji su se direktno plasirali u finale:

Italiju ove godine predstavlja Mahmood (26) s pjesmom 'Soldi', a na kladionicama drže se na sedmom mjestu.

Za Francusku nastupa Bilal Hassani (19) s pjesmom 'Roi' te su jedni od glavnih favorita za pobjedu.

Španjolsku se predstavlja s pjesmom 'La Venda' koju izvodi pjevač Miki (23).

Michael Rice (21) s pjesmom 'Bigger Than Us' predstavlja Veliku Britaniju.

Njemačku predstavlja grupa S!sters s istoimenom pjesmom.

Za domaćine pjeva Kobi Marimi (27) pjesmu 'Home'.

Tema: Muzika