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Pet godina Electora: Veliki zaokret i izlazak na međunarodnu pozornicu

Piše 24sata,
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Pet godina Electora: Veliki zaokret i izlazak na međunarodnu pozornicu
U Tvornici kulture održana dodjela novinarske nagrade za elektronsku glazbu Elector | Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL
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Elector će veći dio svojih aktivnosti usmjeriti prema međunarodnom predstavljanju hrvatske elektroničke glazbe.

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Nakon pet godina djelovanja, pred nagradom Elector je veliki zaokret kojim izlazi na međunarodnu scenu. Glazbena nagrada sad prerasta u platformu usmjerenu na razvoj domaće elektroničke scene, koncertnu promociju i međunarodno povezivanje hrvatskih izvođača. Pokrenut 2021. godine kao zajednički projekt HGU-a, HDS-a i Unisona, Elector je tijekom proteklih pet godina pratio razvoj domaće elektroničke glazbe, predstavljao nova imena i isticao najvažnija ostvarenja autora i izvođača.

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Novi smjer oblikovan je i kroz povratne informacije izvođača i glazbenih profesionalaca, koji su kao ključne potrebe scene istaknuli upravo više koncertnih prilika, snažniju međunarodnu promociju i otvaranje prostora za nastupe hrvatskih izvođača na europskim tržištima.

U novom formatu Elector će veći dio svojih aktivnosti usmjeriti prema međunarodnom predstavljanju hrvatske elektroničke glazbe. U suradnji s uredom za izvoz glazbe We Move Music Croatia domaćim će izvođačima nastojati otvoriti više prilika za predstavljanje na inozemnim glazbenim događanjima i showcase festivalima.

Suradnja je već rezultirala nastupima višestruko nominiranih izvođača i dobitnika Electora Ivne Ji, Dvornykove, DJ Jock-a i PEZNT-a na festivalu Dantz u San Sebastiánu, a nastavlja se ovog listopada sudjelovanjem zajedničke delegacije na 30. izdanju Amsterdam Dance Eventa, jednog od najvažnijih svjetskih okupljanja elektroničke glazbene industrije.

Novost je i suradnja s projektom AJMO!. U ovogodišnjoj, trećoj sezoni projekta proveden je poziv u okviru programa ELECTOR, namijenjenog dodatnom razvoju i potpori elektroničkoj glazbenoj sceni. Za program ELECTOR odabrana je Udruga RatCat iz Šibenika, kojoj će biti sufinancirana četiri nastupa u odabranom klubu. Time se otvaraju nove prilike za hrvatske autore i DJ-eve te osigurava veći kontinuitet programa.

Promjena formata donosi i povezivanje Electora s glazbenom novinarskom nagradom Rock&Off, u sklopu koje će se nastaviti dodjeljivati tri priznanja za hrvatsku elektroničku glazbu: za najbolji album ili kompilaciju, najbolji remiks te New (S)Elector, kategoriju posvećenu najzapaženijim mladim izvođačima i producentima.

S radom nastavlja i web stranica nagradaelector.hr kao platforma za praćenje domaće elektroničke glazbe, novih izdanja i izvođača kroz autorske priloge, kolumne i recenzije. Pet godina Electora postavilo je temelje za novi korak – od prepoznavanja i vrednovanja domaće elektroničke glazbe prema konkretnijoj podršci njezinu razvoju, koncertnom životu i međunarodnom pozicioniranju.
 

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