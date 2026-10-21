Pet godina od tragedije koja je potresla Hollywood: Suđenje je na kraju završilo preokretom

Prije pet godina, 21. listopada 2021., Hollywood je potresla tragedija koja je otvorila brojna pitanja o sigurnosti na filmskim setovima. Tijekom snimanja vesterna 'Rust' u Novom Meksiku, glumac Alec Baldwin ispalio je hitac iz revolvera koji je trebao biti siguran za korištenje na setu, no u njemu se nalazio pravi metak. Smrtno je stradala snimateljica Halyna Hutchins, koja je imala samo 42 godine, dok je redatelj Joel Souza ozlijeđen. Nesreća je pokrenula višegodišnje istrage, sudske postupke i rasprave o odgovornosti filmske industrije.

Baldwin je u siječnju 2023. optužen za ubojstvo iz nehaja, no optužbe su nekoliko mjeseci kasnije odbačene. U siječnju 2024. ponovno je optužen, a suđenje je započelo u srpnju iste godine. Međutim, postupak je doživio neočekivani preokret kada je sutkinja odbacila optužnicu zbog propusta tužiteljstva u otkrivanju dokaza obrani. Time je kazneni postupak protiv glumca završio bez osuđujuće presude. Oružarka filma Hannah Gutierrez-Reed, koja je bila odgovorna za sigurnost oružja na setu, u ožujku 2024. proglašena je krivom za ubojstvo iz nehaja i osuđena na 18 mjeseci zatvora.

Iza tragedije ostala je priča o talentiranoj snimateljici, supruzi i majci čija je karijera tek počela dobivati međunarodno priznanje. Halyna Hutchins rođena je u Ukrajini, a djetinjstvo je provela na sovjetskoj vojnoj bazi unutar Arktičkog kruga, okružena sobovima i nuklearnim podmornicama. Diplomirala je međunarodno novinarstvo na Nacionalnom sveučilištu u Kijevu te je karijeru započela kao istraživačka novinarka, surađujući s britanskim dokumentarnim produkcijama.

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Ljubav prema filmu odvela ju je u Los Angeles, gdje je 2015. završila prestižni AFI Conservatory. Tri godine kasnije izabrana je u program Fox DP Lab, namijenjen razvoju karijera snimateljica, a 2019. časopis American Cinematographer uvrstio ju je među najveće talente u usponu. Radila je na filmovima 'Darlin'', 'Blindfire', 'The Mad Hatter' i 'Archenemy', a kolege su je opisivali kao iznimno kreativnu, ambicioznu i predanu poslu.

Glumac Joe Manganiello, koji je s njom surađivao na filmu 'Archenemy', nakon njezine smrti istaknuo je da je bila nevjerojatno talentirana i da je imala jedinstven vizualni stil. Smatrao ju je snimateljicom pred kojom je velika budućnost, a njezina smrt pogodila je brojne kolege koji su vjerovali da će tek ostvariti svoje najveće profesionalne uspjehe.

Halyna je iza sebe ostavila supruga Matthewa i devetogodišnjeg sina Androsa. Supruga je upoznala 2005. godine u Južnoj Karolini, dok je boravila u SAD-u sa studentskom vizom. Matthew je kasnije ispričao kako ga je odmah očarala, ali nije znao kako joj prići. Kada ju je zamolio za broj telefona, rekla mu je da nema mobitel, pa joj je otkrio gdje radi. Ubrzo ga je posjetila, započeli su vezu, a kasnije su se vjenčali.

Foto: Eddie Moore

U emotivnom intervjuu za emisiju 'Today' Matthew je govorio o njihovom zajedničkom životu i Halyninoj povezanosti sa sinom. Tijekom snimanja filma 'Rust' gotovo ga je svake večeri zvala videopozivom kako bi mu poželjela laku noć, poslala poljupce i pokazala mu da misli na njega, iako je bila daleko od kuće.

Halyna je bila posebno uzbuđena zbog angažmana na vesternu jer je vjerovala da bi joj upravo taj film mogao otvoriti vrata većim holivudskim produkcijama. Samo dva dana prije smrti na Instagramu je objavila snimku jahanja, uz komentar kako je jedna od prednosti snimanja vesterna mogućnost uživanja u konjima tijekom slobodnog dana. Nitko tada nije mogao naslutiti da će to biti jedna od njezinih posljednjih objava.

Nakon tragedije njezin suprug pokrenuo je građansku tužbu protiv Baldwina i drugih uključenih u produkciju, a obitelj je poslije postigla nagodbu. Halynini roditelji i sestra također su pokrenuli zaseban sudski postupak. Njezina smrt dobila je dodatnu tragičnu dimenziju nekoliko mjeseci kasnije, kada je Rusija započela invaziju na Ukrajinu. Matthew je tada otkrio da su njezini roditelji ostali zarobljeni u Kijevu, dok je njezina majka nastavila raditi kao medicinska sestra u bolnici, prenosi People.

U čast prerano preminule snimateljice Američki filmski institut osnovao je memorijalni stipendijski fond namijenjen podršci budućim snimateljicama.

U svibnju 2025. Gutierrez-Reed puštena je iz zatvora na uvjetnu slobodu nakon približno 13 mjeseci provedenih iza rešetaka. Baldwinov kazneni postupak u međuvremenu je definitivno okončan, nakon što je tužiteljstvo u prosincu 2024. odustalo od žalbe na odluku o odbacivanju optužnice.