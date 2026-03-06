Peta sezona humoristične serije 'Mrkomir I.' uskoro na TV-u

Hrvatska radiotelevizija (HRT) u utorak, 17. ožujka na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV1) s početkom u 20:15 sati prikazuje novu petu sezonu humoristične serije Mrkomir I. Budući de je serija naišla na veliko odobravanje i gledatelja i kritike, HRT je od produkcijske kuće Interfilm naručio dvadeset novih epizoda.

U novoj sezoni pratimo srednjovjekovnog kneza Mrkomira I. i njegovu dvorsku svitu u rješavanju brojnih problema koji se javljaju u maloj kneževini na rubu Franačke unije. Uz vještog manipulatora Slavomira, emancipiranu kneginju Anušu, neposlušnu kćer Marušu, ne baš bistrog izvanbračnog sina Krivomira i istinoljubivog duhovnika Držihu, knez Mrkomir suočit će se s problemima deficita, bespravne gradnje, iseljavanja, nedostatka radne snage, zelene tranzicije, te drugih tema koje, iako zaogrnute ruhom davno prošlih vremena, satirično progovaraju o aktualnim temama naše svakodnevice. Svakako posebna zanimljivost u novoj sezoni bit će krunidba kneza Mrkomira koji će napokon postati kraljem.

Foto: HRT Promo

U prvoj epizodi nove sezone knez Mrkomir I. pri svakom diplomatskom susretu uspije uvrijediti stranog državnika ili izaslanika. Kada posjet kneževini najavi franački princ, sin najmoćnijeg europskog vladara, Slavomir za Mrkomira i Anušu organizira brzinski tečaj lijepog ponašanja i političkog gostoprimstva, jer se nada unosnom ugovoru s Franačkom unijom.

Provjerenu glumačku ekipu predvode Goran Navojec kao Mrkomir I., Ozren Grabarić kao Slavomir, Ecija Ojdanić kao Anuša, Mirna Mihelčić kao Maruša, Paško Vukasović kao Krivomir, Roko Sikavica kao Držiha te mnogi drugi gostujući glumci koji će nas povest na putovanje kroz političke i ine hrvatske srednjovjekovne intrige.

Foto: HRT Promo

Scenaristi nove sezone su Branko Ružić, Marko Hrenović, Ivan Turković Krnjak, Zoran Lazić, Tonći Kožul, Igor Šeregi, Snježana Tribuson, Filip Maloča i Jakov Nola, redatelji Dražen Žarković, Aldo Tardozzi, Igor Šeregi, Jakov Nola i Filip Maloča, direktori fotografije Branko Linta, Mario Sablić i Goran Mećava, scenografkinje Željka Burić i Nika Maloča, kostimografkinja Ivana Zozoli, slikarica maske Snježana Gorup, skladatelj Mate Matišić, montažeri Daniel Pejić i Ivan Živalj, a producent Ivan Maloča. Urednica serije je Zinka Kiseljak.