Petar Grašo je upao u studio i šokirao novu jutarnju bravo! ekipu: 'Što se ovdje događa?'

Ivani Mišerić, Filipu Hanu i Bruni Buciću prvi će radni dan na bravo! jutru zasigurno ostati u pamćenju i to zbog najvećeg iznenađenja jer im se u eteru pridružio Petar Grašo.

Foto: bravo!

-Što se ovdje događa? - upitala je iznenađena Ivana, dok je Grašo ulazio u studio.

- Došao sam vam zaželjeti dobrodošlicu na moj prijateljski radio s kojim već godinama imam sjajnu suradnju. Vidim da ste vas troje jedna divna kombinacija koja će se ovdje jako dobro uklopiti, kod vas dobre energije ne nedostaje - poručio im je popularni glazbenik i dodao: 'Osim što provjereno znam da su ovdje odlični ljudi, znam i da puštaju samo najbolju glazbu'.

Foto: bravo!

Zato je Ivana najavila Grašin hit 'Vera od suvog zlata', a on je odlučio dodatno obradovati slušatelje. Nakon rasprodanog petog koncerta u Lisinskom, najavio je i šesti koji će održati dva dana prije svog jubilarnog 50. rođendana.

- Lisinski nije imao slobodnih termina ranije, stoga ćemo šesti koncert imati 17. ožujka sljedeće godine. Bit će to slavljenički spektakl - rekao je miljenik publike koji ujedno slavi i 30 godina blistave karijere.

Petar na bravo! nije došao praznih ruku pa je za novu jutarnju ekipu donio darove. Ivana je tako dobila parfem, Filip set za vrtlarenje prema kojem ima veliku strast, dok je Bruni poklonio knjigu o kuhanju. Upravo Bruno i Grašo dijele ljubav prema kulinarstvu pa su se dotaknuli i te teme, a Bruno je najavio i svoj specijalni kulinarski show 'Brunč' koji kreće u listopadu.

- Mislim da je osnovna dnevna radost lijep obrok, kakav god on bio. Vjerujem da je kuhanje uvijek dobar izbor da samoga sebe usrećiš. Rado ću popratiti i tvoje recepte - rekao je Grašo.

- Nisam bila sigurna je li ovo pravi Grašo, ali evo ispostavilo se da je. Izgleda da nam ovdje nikad neće biti dosadno i da smo došli u super ekipu. Ako je početak ovakav, onda možete samo zamisliti što nas sve čeka - zaključila je Ivana.

Nova jutarnja ekipa priprema se i za turneju po Hrvatskoj kako bi bolje upoznali slušatelje pa će svakog petka svoj show voditi iz drugog grada. Gdje će biti ovaj petak, saznat će se u bravo! jutru od 6 do 9.