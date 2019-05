Petar Grašo o Oliveru: 'On je pomaknuo tračnicu mog života'

Pjevač Petar Grašo (43) nedavno je osvojio nagradu 'Cesarica' u kategoriji hit godine, za pjesmu 'Voli me'. U intervjuu za Ekran, glazbenik je progovorio o suradnji s Tončijem Huljićem (57) s kojim surađuje posljednjih pet godina te se prisjetio početka karijere i Olivera Dragojevića koji je s 16 godina otpjevao prvu njegovu pjesmu.

Foto: Instagram

- Iza svake pjesme stoji prije svega talent, a potom mnogo rada i oblikovanja kako bi joj se dalo najbolje ruho. Ja u studiju provodim desetke sati tražeći samo jedan ton koji mi nedostaje i to zna biti pomalo zamorno za suradnike, ali izgladimo sve uz čašu, dvije vina kada pjesma bude zgotovljnea. Imam sreću da su mi Huljićevi doslovno poput familije, tako da zajedno sjedimo i radimo na pjesmama, što je jedan divan i interesantan proces u kojem ima svih načina komunikacije, od prepiranja, smijeha, povišenih tonova, a sve u svrhu da se izvuče najbolje od najboljeg - priča Grašo o Tončiju i Vjekoslavi Huljić koji su autori pjesme 'Voli me'.

Foto: Instagram

U intervjuu, pjevač se rado prisjetio i početka karijere te trenutka kad je pokojni Oliver otpjevao njegovu pjesmu 'Boginja'. Tad je imao svega 16 godina.

- Oliver je definitivno pomaknuo tračnicu mog života koja me odvela u smjeru glazbe gdje se nalazim i sada. Kada jedan od najvećih izvođača i pjevača 16-godišnjaku uzme pjesmu, to ne može biti ništa drugo doli najveći motiv. Još sam ponosniji na pjesmu 'Vrijeme Božje' jer mislim da ona doista spada među velike Oliverove pjesme, koju je i on posebno volio. Vjerujem da je ovako trebalo biti i ne bih mijenjao ni milimetar puta - govori Grašo te dodaje kako Oliver nema nasljednika.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

- Prije desetak godina bila je anketa u Sloveniji, a ljudi su odgovarali što ih najviše asocira na Dalmaciju. Sjećam se da je Oliver bio na prvome mjestu, nakon toga more, pa hrana, a ja sam bio na šestom mjestu. To mi je bio golemi kompliment. Sličnu emociju pružao mi je Oliver - nastavlja glazbenik koji se nada kako će i u 60-im godinama održavati koncerte poput Stinga (67) ili Paula McCartneyja (76).

- Glazba nije posao u kojem imaš staž i nakon kojeg odlaziš u mirovinu. Glazba je način života i teško bih mogao zamisliti sebe kao starca koji ne radi ništa. Druga varijanta kako se zamišljam u tim godinama je jedan mali restoran s nekoliko stolova kao iz serije 'Alo, Alo'. - zaključuje glazbenik koji u slobodno vrijeme obožava kuhati.

