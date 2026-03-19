Petar Grašo više od 30 godina niže hitove, a život su mu obilježile dvije velike ljubavi

Jedan od najpopularnijih glazbenika na ovim prostorima, Petar Grašo, slavi 50. rođendan. Pola stoljeća života splitskog pjevača obilježeno je karijerom prepunom bezvremenskih hitova, ali i privatnim životom koji već dugo intrigira javnost. Od dječaka koji je pisao pjesme za Olivera do regionalne zvijezde i obiteljskog čovjeka, Grašin put bio je sve samo ne običan.

Iako je sin poznatog košarkaša Zorana Graše, Petra sport nije privlačio. Glazba je bila njegov poziv od najranijih dana, a talent je bio očit već u tinejdžerskoj dobi. Sa samo šesnaest godina napisao je pjesmu "Boginja", s kojom je Oliver Dragojević osvojio drugo mjesto na Dori 1995. godine. Taj trenutak bio je presudan. Već iduće godine Grašo je debitirao kao pjevač na Zadarfestu s pjesmom "Trebam nekoga", koja postaje veliki hit i provodi dvanaest tjedana na vrhu nacionalne top ljestvice, lansiravši ga među najveće zvijezde.

Uspjeh je nastavio nizati i u godinama koje su slijedile. Njegov debitantski album "Mjesec iznad oblaka" iz 1997. prodan je u više od 110.000 primjeraka, dok je album "Utorak" ostvario platinastu nakladu. I treći album, "Šporke riči" iz 2003., donio je hitove poput pobjedničke "Vera od suvog zlata" sa Splitskog festivala. Nakon duže diskografske pauze, vratio se jači nego ikad. S pjesmama poput "Moje zlato" i megahitom "Ako te pitaju" iz 2017. ponovno je pokorio regiju. Ta mu je pjesma donijela i brojne nagrade, uključujući Porin i Cesaricu za Hit godine.

Dvije velike ljubavi su obilježile njegov život

Paralelno s glazbenim uspjesima, javnost je s velikim zanimanjem pratila i njegov privatni život. Gotovo četvrt stoljeća, točnije 24 godine, Petar Grašo bio je u vezi s kolegicom Danijelom Martinović. Upoznali su se na Dori 1995., a vezu započeli dvije godine kasnije. Slovili su za jedan od najskladnijih parova na estradi, no nikada nisu stali pred oltar, često ističući kako im "papir nije potreban" da bi potvrdili svoju ljubav. Stoga je vijest o njihovom prekidu u svibnju 2021. godine odjeknula u javnosti i šokirala mnoge.

Nedugo nakon prekida, Grašo je pronašao sreću s Hanom Huljić, 15 godina mlađom kćeri svog dugogodišnjeg prijatelja i suradnika Tončija Huljića. Njihova veza izazvala je veliku medijsku pozornost. Pjevač je dugo šutio, a onda je u jednom intervjuu odlučio stati na kraj nagađanjima.

​- Mi smo jako sretni i zadovoljni, i tako treba biti. Hana je jako dobro i sretni smo - izjavio je tada Grašo za Inmagazin, dodavši kako ga je iznenadila "kreativnost pojedinih medija u izmišljanju razne oblike ničega".

Par se vjenčao 19. veljače 2022. u crkvi sv. Dominika u Splitu, na ceremoniji koja je trebala biti intimna, ali se pretvorila u medijski spektakl.

​- Sve je bilo onako kako smo Hana i ja željeli. Mali krug ljudi, tek 50-ak prijatelja. Jedino što nismo zamislili je 250 novinara ispred crkve. Imali smo romantičnu viziju da ćemo se prošetati kaletama, držeći se za ruke, i doći do crkve. Izgledalo je zaista kao paparazzo skup - ispričao je Grašo onda.

Kruna njihove ljubavi su dvoje djece, kći Alba rođena u srpnju 2022. i sin Toni, koji je na svijet stigao u listopadu 2024. godine.

Neraskidiva veza s obitelji Huljić: Od suradnika do zeta

Prijateljstvo i suradnja Petra Graše s Tončijem Huljićem traje desetljećima i jedno je od najplodonosnijih partnerstava na domaćoj glazbenoj sceni. Tonči je autor mnogih njegovih najvećih hitova, a Grašo je često isticao kako njih dvojica funkcioniraju kao jedno, bez ega i sujete.

​- Tonči i ja kao autori radimo zajedno već 20 godina, praktički. I tu funkcioniramo naprosto kao blizanci. I puno puta se posvađamo, jer ja mislim da je njegov dio pjesme bolji od mojeg ili obrnuto. Dakle, nema ega, na takav način surađujemo. Uživam raditi glazbu s njim - objasnio je jednom prilikom.

Ta neraskidiva profesionalna veza na kraju se prelila i na privatni život, kada je Grašo brakom s Hanom postao i službeno dio obitelji Huljić.