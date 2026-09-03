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Petar iz 'Gospodina Savršenog' ostvario međunarodni uspjeh: Pogledajte gdje je glumio...

Piše Maša Mai Čigir,
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Petar iz 'Gospodina Savršenog' ostvario međunarodni uspjeh: Pogledajte gdje je glumio...
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Foto: Instagram
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Bivši 'Gospodin Savršeni' pojavio se u novom videospotu libanonske glazbene ikone Nancy Ajram, a prije njega su se u glazbenim spotovima domaćih pjevačica pojavili Šime i Miloš

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Petar Rašić pohvalio se na svojim društvenim mrežama velikim angažmanom koji predstavlja ozbiljan korak prema inozemnom tržištu. Petar je, naime, glumio u novom videospotu popularne pjevačice Nancy Ajram, a uloga mu je pristala savršeno.

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U isječku spota koji je objavio, Petar tumači lik šarmantnog udvarača koji toplim pogledom i osmijehom gleda prema balkonu na kojem se nalazi pjevačica. Režijska zamisao i romantična atmosfera spota stavile su u prvi plan Petrovu karizmu, ali i glumački talent, a cijelu eleganciju spota zaokružio je mediteranski ambijent na kojemu je spot i sniman.

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- Jako sam ponosan i zahvalan što sam dio ovog nevjerojatnog projekta. Hvala svima koji su omogućili da se ovo ostvari i hvala vam što ste mi pružili priliku da budem dio ovoga -  napisao je Petar na Instagramu ispod isječka spota.

Foto: Instagram

Inače, Nancy Ajram jedna je od najvećih pop zvijezda arapskog svijeta, a nosi i nadimak 'kraljica arapskog popa'. Na Instagramu ima čak 39,7 milijuna pratitelja, a njezine njezine pjesme platformama imaju po stotine milijuna pregleda. Pojavljivanje u projektu ovakvih razmjera iznimno je priznanje za Petra, čije je lice sada vidjela i milijunska publika diljem svijeta.

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Sudeći po komentarima obožavatelja koji ne prestaju upućivati čestitke na ovom velikom koraku u karijeri, ističući kako je ova uloga baš kao stvorena za njega, pred Petrom se zasigurno nalaze još mnogobrojni novi uzbudljivi inozemni projekti.

Prije njega, u spotovima domaćih dama našli su se još neki 'Savršeni'. Tako je Šime Elez glumio u spotu Maje Šuput, a ta se suradnja kasnije razvila u romansu. Miloš Mićović također se okušao u spotu, a njega je angažirala Lidija Bačić.

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