Petar iz 'Gospodina Savršenog' ostvario međunarodni uspjeh: Pogledajte gdje je glumio...

Petar Rašić pohvalio se na svojim društvenim mrežama velikim angažmanom koji predstavlja ozbiljan korak prema inozemnom tržištu. Petar je, naime, glumio u novom videospotu popularne pjevačice Nancy Ajram, a uloga mu je pristala savršeno.

U isječku spota koji je objavio, Petar tumači lik šarmantnog udvarača koji toplim pogledom i osmijehom gleda prema balkonu na kojem se nalazi pjevačica. Režijska zamisao i romantična atmosfera spota stavile su u prvi plan Petrovu karizmu, ali i glumački talent, a cijelu eleganciju spota zaokružio je mediteranski ambijent na kojemu je spot i sniman.

- Jako sam ponosan i zahvalan što sam dio ovog nevjerojatnog projekta. Hvala svima koji su omogućili da se ovo ostvari i hvala vam što ste mi pružili priliku da budem dio ovoga - napisao je Petar na Instagramu ispod isječka spota.

Foto: Instagram

Inače, Nancy Ajram jedna je od najvećih pop zvijezda arapskog svijeta, a nosi i nadimak 'kraljica arapskog popa'. Na Instagramu ima čak 39,7 milijuna pratitelja, a njezine njezine pjesme platformama imaju po stotine milijuna pregleda. Pojavljivanje u projektu ovakvih razmjera iznimno je priznanje za Petra, čije je lice sada vidjela i milijunska publika diljem svijeta.

Sudeći po komentarima obožavatelja koji ne prestaju upućivati čestitke na ovom velikom koraku u karijeri, ističući kako je ova uloga baš kao stvorena za njega, pred Petrom se zasigurno nalaze još mnogobrojni novi uzbudljivi inozemni projekti.

Prije njega, u spotovima domaćih dama našli su se još neki 'Savršeni'. Tako je Šime Elez glumio u spotu Maje Šuput, a ta se suradnja kasnije razvila u romansu. Miloš Mićović također se okušao u spotu, a njega je angažirala Lidija Bačić.