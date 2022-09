Petar Mišo Mihočević bio je domaćin novom kralju: 'Padala je kiša, a on je pokrio i mene...'

Nakon smrti britanske kraljice Elizabete II., njezin najstariji sin, kralj Charles III. naslijedio je krunu i njezin tron. Još dok je bio princ, Charles je dva puta posjetio Dubrovnik. Prvi put je došao 1978., a drugi 1996. godine kada ga je kroz Grad vodio Petar Mišo Mihočević, tada još uvijek časnik za vezu Hrvatske vojske, piše Dubrovački.hr.

- Bio sam domaćin onda kraljeviću, od jučer kralju Ujedinjenog Kraljevstva Charlesu i to dva puta. Prvi, kad je došao samo u Dubrovnik i drugi put kad je posjetio Mljet. Što ne ‘proširuje‘ moje poznavanje kraljevske obitelji u nekom sadržajnom smislu, osim mojih mogućih dojmova o jednom čovjeku koji je bio iskreno impresioniran time što sam bio pripadnik HV-a, što je i verbalizirao kao iskreno divljenje svakom borcu za svoju slobodu. Na putu od Ploča prema Stradunu nagli pljusak, oko nas ogromna gužva, njegovi suradnici su bili brži i dodali mu kišobran, on pokrije i mene i stignemo do Straduna. (Ovo je već urbana legenda, ali govorimo o novom kralju. Ne o meni!) - započeo je Petar te nastavio:

- Spaljena kuća, odnosno atelier našeg predragog pokojnog slikara Ive Grbića poremetila je protokol jer je on htio razgovarati s Ivom - pun pitanja, uz stopostotnu pažnju. Kraljević koji se divi i suosjeća s jednim slikarom zamotanim u šarenu deku. Utoliko sada imamo, ili bismo trebali imati, jednog prijatelja koji je postao kralj.

- Moji britanski prijatelji, inače sasvim republikanci i antimonarhisti, danas su iskreno dirnuti odlaskom kraljice koja je, kako god, nad njima bdjela sedamdeset godina. To se uvijek događa kad otiđe neka velika osoba, osobnost. Ne može nas se ne ticati jer su takve osobe utjecale na svijet i njegove mijene i promjene, bez obzira na državne granice. Kroz 70 godina, kraljica Elizabeta je imala puno prilika i, po riječima njenih ‘podanika‘, s njima se je nosila s autoritetom i razumom. Pod njenom rukom se je npr. Ujedinjeno Kraljevstvo ‘pretvorilo‘ u 14 zemalja Commonwealtha. Za neke njene teške privatne i obiteljske situacije znao je svatko. Pa nas se danas mora nekako ticati i njen odlazak.

Meni će se uvijek posebno sviđati njena izjava kraljevskom konjušaru kad joj je bilo 6 godina: ‘Želim biti seljanka i imati puno konja i puno pasa‘.

Jer tko voli životinje, voli i ljude. Mislim da je takvom treba pamtiti.

Requiescat in pace, Regina - poručuje Petar Mišo Mihočević, piše Dubrovački.hr.

