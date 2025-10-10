Petar Pereža o dječačkom snu: Htio sam raditi u finom odijelu i imati uglađenu frizuru...

Ovih 20 godina je zaista brzo prošlo i ne mogu shvatiti gdje su proletjele, a mi još uvijek mladi, smije se Splićanin Petar Pereža (45) koji je već 20 dugih godina zaštitno lice najgledanije informativne emisije u Hrvatskoj - Dnevnika Nove TV. Dodaje da i unatoč tako dugom stažu na ovoj emisiji, još uvijek osjeća ljubav i strast prema poslu te je to ono što ga pokreće da svaki dan iznova kreće u dnevne avanture s najvjernijim gledateljima.

ARHIVA - 2006. Voditeljski par dnevnika Nove TV Marija Miholjek i Petar Pereža | Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Podsjetimo, Nova TV ovih dana slavi 20 godina Dnevnika Nove TV koji je prvi put emitiran 10. listopada 2005. godine i od tada je postao sinonim za vjerodostojnost i profesionalizam. Voditelj Pereža u Dnevniku je od prvog dana.

Ponosan na ljude i odnose

- Ponosan sam na promjene koje smo svojim djelovanjem, angažmanom i poticajima unijeli u društvo i pojedince. Ponosan sam na izgrađeno povjerenje gledatelja koje smo stekli vrlo brzo nakon startanja Dnevnika. Također sam ponosan na ljude odnosno kolege koje sam upoznao i odnose koje sam izgradio tijekom ova dva desetljeća - rekao je voditelj. Kaže i da ništa ne bi mijenjao.

- Tko zna kakav bi ishod bio u tom slučaju. Ovako je sve točno onako kako je trebalo biti - kaže Pereža. Novinarstvom se počeo baviti sa 16 godina, kao honorarni suradnik na Radio Dalmaciji u Splitu. S nepunih 18 godina postao je samostalni urednik i voditelj vijesti. Otkrio nam je da je ta strast, odnosno ljubav prema medijima kuhala u njemu još od malena.

Ovaj je posao sanjao

- Moglo bi se reći da je jedna od stvari o kojima sam maštao u ranom djetinjstvu bila i ta da postanem televizijski voditelj. U finom odijelu s kravatom i uglađenom frizurom - rekao je. Pereža je na kraju magistrirao poslovnu ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Splitu - smjer financije te ne skriva da bi se time bavio i danas da ne radi sadašnji posao.

Foto: Sandra Šimunović/PIXSELL/Privatni album

- Moguće je da bih se posvetio financijama i biznisu kao nekakav konzultant ili projekt manager - kaže voditelj. Javnost je navikla u Dnevniku ga gledati uvijek ozbiljnog, staloženog i vrlo profesionalnog. Međutim, otkrio nam je da se iza te površine krije sasvim drugačija osoba.

- Ja baš žudim za dobrim i pozitivnim vijestima gdje se možemo malo nasmijati ili našaliti, kao što se moje kolege i ja često šalimo i zajedno smijemo iza kamera. Ipak, oprezni smo da to raspoloženje ne pobjegne van dok čitamo neke ozbiljne ili ne baš zabavne vijesti - kaže popularni voditelj. U više je navrata priznao kako je sretan obiteljski čovjek kojemu je obitelj na prvom mjestu. U braku je sa suprugom Moranom te imaju dva sina. Unatoč zahtjevnom radnom vremenu, Petar tvrdi da se apsolutno uvijek stigne posvetiti svojoj obitelji.

Obitelj na prvom mjestu

- Obitelj je moj prioritet, tako da umjesto nekakvih specijalnih trenutaka za sebe kroz relaksaciju ili hobije, uvijek biram služenje obitelji i naše zajedništvo - otkrio je. U ljeto 2018. godine saznao je da njegov mlađi sin, tada 12-godišnji Šimun, boluje od dijabetesa tipa 1. Njemu i supruzi Morani to je bio velik šok. Iako su bili emocionalno devastirani i osjećali strah za budućnost, pozitivnom energijom i vjerom cijele obitelji došli su do faze kada s tom bolesti oni, Šimun i njegov dvije godine stariji brat Toma žive potpuno normalno.

- I to smo okrenuli u prednost. Zdravije se hranimo, više se krećemo i treniramo. Uz to, tehnologija, senzori, pumpice i inzulini učinili su život s dijabetesom puno lakšim - kaže Pereža. Otkrio nam je i što voli raditi u slobodno vrijeme te što mu puni baterije.

Foto: Nova Tv

- Najviše me ispunjava obiteljski odlazak na svetu misu i boravak pred Presvetim. U Zagrebu sad postoji dosta župa gdje je organizirano cjelodnevno klanjanje. Kada je lijepo vrijeme, supruga Morana i ja često šetamo šumom ili se bavimo poljoprivredom u našem malom vrtu - rekao je voditelj, podsjećajući uvijek iznova na toliko koliko mu je vjera u životu važna. Svjestan je, kaže, da je dobar dio društva frustriran jer ne pronalazi pravi odgovor na današnje izazove.

- Njima je vjera najpotrebnija. Ali teško im je pustiti ruke sa životnog volana i prepustit se višem, božjem vodstvu. Kada ljudi prestanu brinuti, vratit će im se i vjera - poručio je Pereža.