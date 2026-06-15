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ZAOKRET U KARIJERI

Petar Pereža vodio svoj prvi RTL Danas: Evo što kažu gledatelji

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Petar Pereža vodio svoj prvi RTL Danas: Evo što kažu gledatelji
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Foto: RTL, Facebook

Poznati voditelj u ponedjeljak je od 19 sati odradio svoju prvu emisiju na RTL-u, a gledatelji su na društvenim mrežama rekli što misle

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Voditelj i urednik Petar Pereža danas je vodio svoju prvu središnju informativnu emisiju RTL-a, uz kolegicu Ivanu Brkić Tomljenović. Nakon završetka emisije RTL Danas, na društvenim mrežama oglasili su se gledatelji.

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Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

"Teške I tužne vijesti, ali lijepo je vidjeti gospodina Petra Perežu u vašem informativnom programu, izvrstan u svom poslu", napisala je zadovoljna gledateljica nakon odgledanog programa. 

"Bravo", još je jedan komentar.

"Sjajan tim. Vidi se da ste prave kolege. Podrška sa sviju strana", napisao je netko.

"Divni ste", "Bravo Petre"...nižu se komentari.

No ima i onih koji nisu zadovoljni prelaskom Pereže na RTL.

"Nije mi on nekak za Rtl", glasi komentar na društvenim mrežama emisije.

Foto: Maja Bota Strbe

Kako je ranije otkrio, pripremao se s puno fokusa, ali i mira kojeg je donijelo njegovo bogato karijerno iskustvo i podrška kolega iz redakcije RTL-a Danas.

- Za mene je ovo prelazak u novu ekipu, novu energiju i sjajan tim profesionalaca koji me je dočekao s nevjerojatnom toplinom. Teško mi je izdvojiti samo jedno ime jer je cijela redakcija disala kao jedno u želji da mi olakša prve dane. Naravno, posebno mi znači što večeras u studio sjedam s Ivanom Brkić Tomljenović. Mi se poznajemo i cijenimo godinama, dijelili smo redakciju i prije, i sjediti pored takve profesionalke i prijateljice uistinu briše svaku tremu - priča Pereža o svojoj kolegici s kojom od danas vodi RTL Danas.

Od početka karijere fokusiran je na priče iz cijele Hrvatske.

- Prave, životne priče nalaze se u svakom kutku Hrvatske, među ljudima koji se svakodnevno bore sa svojim izazovima i ostvaruju svoje uspjehe. Izvještavati iz svih dijelova Lijepe naše, a posebno onih pomalo zaboravljenih i zapostavljenih znači dati glas onima koji se često ne čuju! Upravo to informativnom programu daje dušu i vjerodostojnost. RTL Danas to radi sjajno i radujem se što ću biti dio te misije - rekao je ranije Petar.

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