Peti brak: Producent Foster ženi 34 godine mlađu pjevačicu

Glumica, pjevačica i zvijezda reality showa 'Američki idol' Katharine McPhee (34) zaručila se za kanadskog glazbenog producenta Davida Fostera (68). Par, kako tvrde, ne smeta razlika u godinama pa ubrzo planiraju svadbu.

- U bližoj budućnosti žele i djecu - rekao je izvor blizak Davidu za američki portal 'US Weekly'. Potvrdio je i da su Foster i McPhee jako zaljubljeni, te da su prijašnje brakove 'ostavili iza sebe'.

Foster, koji je osvojio 16 glazbenih nagrada Grammy, iza sebe ima četiri braka. Od 1972. do 1981. bio je u braku s pjevačicom B. J. Cook (69), od 1982. do 1986. s glumicom Rebeccom Dyer (57), od 1991. do 2005. s glumicom Lindom Thompson (68), a od 2011 do svibnja 2017. s televizijskom voditeljicom i bivšim modelom Yolandom Hadid (54). S Yolandom je 2011. posjetio Dubrovnik.

McPhee je šest godina bila u braku s glumcem Nickom Cokasom (53), a čudnije od velike razlike u godinama između nje i sadašnjeg zaručnika je činjenica da je baš Foster svirao na njenoj i Nickovoj svadbi. Izvor kaže da se par namjerava oženiti u idućih devet mjeseci, a odlučili su i potpisati predbračni ugovor.

- David je uvjeren da je baš Katharine njegova prava ljubav i muza, pa s njom želi još djece. Foster ima pet kćerki iz prijašnjih brakova, uključujući glumicu Saru Foster (37) i scenaristicu i komičarku Erin Foster (35).

McPhee se na društvenoj mreži pohvalila zarukama za producenta, a napisala je i da ju je zaprosio dok su bili na putovanju u Italiji. Foster je navodno pred nju s prstenom kleknuo na vrhu planine na talijanskom otoku Anacapri.

- Ipak ga nisam gurnula s litice - napisala je Katharine prijateljici preko društvene mreže i dodala da se glazbenik kasnije našalio da je imala samo dvije opcije, gurnuti ga ili pristati.

Par se upoznao na setu showa 'Američki idol' 2006., a glasine o njihovoj vezi su počele u svibnju 2017. Prvi su se put zajedno pojavili u javnosti godinu dana kasnije, u svibnju 2018. na 'Met Gali' u New Yorku.