Petko: 'Svakakve gluposti sam radio, ali ovo spada u sami vrh'

Voditelj Dalibor Petko (41) u zadnje vrijeme voli s pratiteljima na društvenim mrežama podijeliti fotografije iz djetinjstva. Petko se tih fotografija ne srami, već na njih gleda kao na divne uspomene pa se zato voli našaliti na svoj račun. Ovaj je put sa svojim pratiteljima podijelio fotografiju povodom Martinja, kada je jednom odlučio postati vinski biskup.

- Svakakve gluposti sam radio u životu, a u sami vrh spada kad sam jednom prilikom odlučio biti vinski biskup. Živjelo Martinje - napisao je u opis fotografije.

Svoje pratitelje i obožavatelje fotografijom je dobro nasmijao, što su pokazali u komentarima.

'Ja na prvu pomislila da si ministrant', 'Koji si ti lik', 'Legenda si', 'Kad mislim da je to to, on izvuče još nešto' - neki su od komentara ispod fotografije.

Također, nedavno je mnoge nasmijao jer je pokazao kako je izgledao na vjenčanju svoje sestre Jasminke, gdje je pozirao s novopečenim bračnim parom, tetom i tatom.

- Ako nekoga zanima kako izgledam s kovrčavom kosom... Jest da je u pitanju bio nesporazum s frizerkom i da sada znam da se to zovu ‘valovi’, a ne mini val, ali što je tu je. Kolateralna žrtva bila je jedino kosa koja je puštana tijekom većeg dijela srednje škole (nismo li svi) koja je kad su se skinuli vikleri izgledala k'o da je ušao Jasmin Stavros s početka karijere. Jedino mi je žao što to nisam slikao, ali dok sam gledao tu ogromnu glavu u ogledalu, odzvanjale su mi samo riječi moje majke u glavi: ‘Nemoj se unakaziti za svadbu, dolazi nam sva rodbina’ - napisao je.

Osim toga, objavio je i kako je plesao u folkloru.

- Imam osjećaj da su nekad svi plesali u folkloru. Ja sam se bome nacupkao godinama i to u ‘Posavini’ i ‘Tamburici’. Još se sjećam Drmeša, Dučeca, 'Ja posijah repu' i ostalih - rekao je Petko.

Petko nas je nedavno iznenadio maskom za Noć vještica, koja se ručno radila pet sati, a šminkanje dodatnih tri i pol sata. Svojim pratiteljima čestitao je 'Halloween' uz nekoliko fotografija na kojima je voditelj neprepoznatljiv. Objavio je i video kako bi svi vidjeli koliko je naporna bila transformacija.

