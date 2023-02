Petra bocnula Darija u 'Braku na prvu': Ti si posebno sretan jer ćeš večeras vidjeti Sašu...

U novoj epizodi 'Braka na prvu' parovi su zajedno provodili vrijeme na malo drukčiji način od uobičajenog. Petra i Dario radili su zajedno doručak. Lorena i Stefan snimali ples za TikTok, Bojan i Saša vježbali u teretani, a Hedviga i Zoran gađali mete u streljani.

Sva druženja prošla su lagodno, iako je Stefan malo negodovao zbog snimanja videa, no na kraju mu je rezultat bio smiješan i zabavan.

- Nisam mislila da netko lošije pleše od mene - našalila se Lorena nakon plesa sa Stefanom.

Foto: Tea Belak

Bojan i Saša ponovno su dali šansu svom odnosu i svoje emocije ‘’iskaljuju’’ u dvorani za vježbanje, a čini se da se puno bolje slažu.

- Mi sad komuniciramo i provodimo vrijeme skupa, vidjet ćemo… Nemam problem s njom i ona meni u puno stvari odgovara, samo slabija je komunikacija bila do sada - poručio je Bojan.

- Ni vani u braku nisam sjedila s nekim 24 sata - priznala mu je pa dodala iza kamera:

- Ako planira ostati i družiti se, mora spustiti loptu i ne doživljavati ništa osobno. Ako nešto kažem ili napravim nije zbog njega nego zbog mene jer jednostavno nemam kapacitet, da se ne osjeća ni ugroženo ni odbačeno.

Foto: Tea Belak

Hedviga i Zoran dobro su se proveli u streljani. Zoranu streljaštvo nije strano jer to jako voli i u slobodno vrijeme se time bavi.

- Odnos napreduje našim tempom, otkrivamo gdje su jedno drugome granice - zadovoljna je bila Heda, dok joj je Zoran sa strpljenjem pokazivao kako se cilja.

- Privlačan je, taj malo opasniji element jako dobro djeluje na mene - poručila je.

Pala je oklada – tko prvi pogodi sredinu mete, kuha onom drugom. Zoran je pogodio iz prve!

Foto: Tea Belak

Tijekom zajedničkog doručka Petra je postavila škakljivo pitanje Dariju. Kako ih je očekivala zajednička večera s Manuelom, Tihomirom, Bojanom i Sašom, međusobno su se šalili kako će večeras vidjeti osobe koje su oboje rangirali kao fizički najprivlačnije.

- Ti ćeš biti posebno sretan večeras jer ćeš vidjeti Sašu - zezala je Petra Darija.

Foto: Tea Belak

S obzirom da su ostala dva para koja nisu odradila test fizičke privlačnosti, na redu su bili Lorena i Stefan te Bojan i Saša.

Lorena je kao prvog rangirala Tihomira jer, po onome što je vidjela, on najviše drži do sebe. Stefana to nije iznenadilo jer se slaže s njom. Na zadnje mjesto smjestila je Bojana.

Stefan je vrlo lako poredao djevojke, a pogotovo je bio siguran za prvu djevojku - Sašu. Lorena je ostala iznenađena njegovim rangiranjem, posebice jer je Petru stavio na visoko drugo mjesto, ali se slaže s njegovim prvim mjestom.

- Složio sam po svom osjećaju. Saša ima lijepe, oči, lice i kosu. Ona mi nije bila dvojba - rekao je.

Na kraju su Lorena i Stefan dobili svoje slike, a Loreni je pao mrak na oči jer nije željela vidjeti gdje bi ju Stefan stavio.

- Koliko god sam ja sigurna da ću bit na prvom mjestu. Ne želim se tamo stavljati - priznala je.

Strah je bio neopravdan jer ju je Stefan bez puno razmišljanja stavio na prvo mjesto.

Foto: Tea Belak

- Slatko - poručila je Lorena pa i Stefana odmah stavila na prvo mjesto, još jednom naglasivši koliko joj odgovara i fizički i karakterno.

- Ti da mene nisi stavila prvog, tamo su ti vrata - zezao ju je Stefan.

Isti zadatak čekao je i Sašu i Bojana. Saša nije željela dečke redati po fizičkom izgledu nego s kim bi se ona najradije vani družila. Kao prvog je izabrala Darija, a posljednji joj je Zoran jer s njim nije progovorila ni riječi.

- Fizički ljude ne rangiram ni u vanjskom svijetu pa neću ni u realityju - objasnila je.

Foto: Tea Belak

Bojan kao prvu stavlja Lorenu zbog izgleda i godina, a na zadnje mjesto Petru jer nije njegov tip. Saša smatra da bi idealna djevojka za Bojana bila ona koja bi imala fizički izgled Lorene, a karakter Andree. Saša je također odlučila rangirati djevojke pa je na prvo mjesto stavila Manuelu, a na zadnje Hedvigu jer je ona previše ‘’u ljubavi’’.

Međusobne fotografije oboje su smjestili u zlatnu sredinu i bili zadovoljni tim odlukama.

- Sve je dobro i nećemo dirati dok traje! Saša i ja smo pronašli zajednički jezik ova zadnja dva-tri dana - bio je konačno sretan Bojan.

