Petra Dugandžić više ne izgleda ovako! Ljubi 26 godina mlađeg, a sad je otkrila veliku promjenu
'Baš ste lijepi', 'Predivna si', 'Tko je ova diva'?, samo su neki od komplimenata kojima su pratitelji posljednjih dana obasuli Petru Dugandžić (49). Glumica je posljednjih godina često privlačila pažnju zbog svoje ljubavne priče s nigerijskim nogometašem Makom Nobleom, koji je od nje mlađi 26 godina. Ovoga puta razlog za komentare nije bio njezin privatni život, nego promjena kojom je osvježila svoj prepoznatljivi izgled.