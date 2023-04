Petra oduševila ukusnim jelima i smijehom, dobila 37 bodova: 'Ovo je baš ekipa za poželjeti!'

Jako lijepo, lijep naziv, tu taj mascarpone igra ulogu, jasan je bio Petar u 'Večeri za 5 na selu' kada je vidio jelovnik profesorice i novinarke Petre Obranić, koja je kuhala prvog dana pulskog tjedna. Poslužila vegetarijansku večeru, a na popisu namirnica našle su se tikvice, proso, svježi sir, šampinjoni, tartufata, parmezan, mascarpone i krokant. U goste su joj stigli umjetnik Petar, veterinarska tehničarka Lena, sezonska radnica Petra Boydell i umirovljenica Ivanka. Za svoju večeru dobila je 37 bodova, a pozitivnom atmosferom i ukusnim jelima osvojila je niz komplimenata.

Foto: RTL

Pripravu večere Petra je započela desertom kojem je nadjenula ime Veliki kralj, a kojeg čini torta od karamele i čokolade. Petra je dodala da se sigurno radi o jako dobrom desertu koji je za nju najvažnija komponenta večere. Kada je završila rad na torti, Petra se posvetila predjelu - Barkicama.

Foto: RTL

"Totalno mi je otišlo kao umjetniku, misli su mi otišle na barkice, Veneciju", rekao je Petar. Ivanka je bila konkretnija pa je procijenila da se možda radi o tikvicama od lisnatog tijesta s tikvicama i svježim sirom. "Možda morski plodovi?", zapitala se Petra. Najbliže je bila Ivanka - predjelo su činile tikvice, proso, svježi sir. Za kraj, Petra se posvetila glavnom jelu - Bijelim šampionima. Radilo se o pljukancima na bijelo. "To je svježi sir, tartufi, šampinjoni", procijenila je Lena o čemu se radi u glavnom jelu. Petra se posvetila potom dekoraciji stola, a ekipa se dotad upoznala u kombiju.

Foto: RTL

Nakon što su se upoznali Petra B. i Petar, a onda im se pridružila i Ivanka. "Gladni smo", ispričali su Petar i Petra gospođi Ivanki, a ekipa se složila - svi su se čuvali za prvu ovotjednu večeru. Posljednja se ekipi pridružila Lena, a upoznavanje u kombiju prošlo je u vedroj i veseloj atmosferi. "Počašćena sam što sam u ovoj mladoj ekipi. Baš sam se razveselila", ispričala je Ivanka i rekla da su joj svi fantastični i susretljivi.

Foto: RTL

Petra je protukandidate dočekala aperitivom, a na njih je ostavila odličan dojam. "Super osjećaj, očekivala sam ovakvu ekipu i baš je takva došla", bila je i domaćica zadovoljna svojim gostima. Za aperitiv im je ponudila teranino i medicu, a dobila je za to sve pohvale.

Uskoro je na stol ekipi stiglo predjelo - Barkice. "Bilo mi je zanimljivo iz prve, vidi se da je tikvica, a ne kužiš čime je punjena, to mi je pažnju privuklo", jasna je bila Petra B. "Maslinovo i cherry rajčice, bilo je lijepo servirano", dodala je Ivanka. "Iznenadila me ta kombinacija predjela, ne bih kombinirao proso u nečemu, ali ovo je prvi put da mi se u nečemu toliko i svidio", rekao je Petar. Ekipa je pohvalila predjelo, a svidjelo se čak i Leni.

Nakon predjela i upoznavanja, stiglo je i glavno jelo - Bijeli šampioni.

Foto: RTL

- Glavno jelo je super izgledalo, pljukanci iste veličine, nikad ne bih rekla da je sama radila, svaka čast - pohvalila je Petra imenjakinju. Lene se dojmio cvijet kao dekoracija na glavnom jelu. "Diglo je sve za level", komentirala je. Lena je čak i probala tartufe pa je i samu sebe iznenadila! "Svaka čast, i da nije bilo tartufate, bilo je odlično", komentirao je, pak, Petar.

Stigla je za kraj šećerna bomba - Veliki kralj. Uz smijeh, ekipa je uživala u desertu. "Mogu ti reći da sam karamel jela od vrhunskih kuhara, ali nije bilo ovako", rekla je Ivanka. "Okus je bio bomba", komentirala je Lena. "Bilo je malo preslatko, ali to ne umanjuje koliko je dobar kolač bio", jasan je bio i jedini kandidat - Petar. Ekipi je udijelila Petra i poklone - teranino, a potom je uslijedilo iznenađenje.

Foto: RTL

Nakon obilne večere, uslijedila je zumba. "A gdje me nađe, nakon večere plesati?", zapitala se Lena kada je čula što im je Petra spremila za iznenađenje. "Dobro mi je došlo da se malo slegne sve što smo pojeli", zaključila je Ivanka. "Ekipa kao ekipa ne može biti bolja, našli smo se svi, nema veze na godinu, dob, spol, ekipa je za poželjeti i neka ostane ovako", komentirala je Lena. Pohvale je Petra dobila od cijele ekipe.

Ocjene su pratile pohvale pa je Petra dobila dvije desetke, jednu devetku te osmicu. Najnižu ocjenu dao je Petar, a najvišu Petra i Ivanka! Odličnih 37 bodova nagovještaju sjajan pulski tjedan.

Foto: RTL

