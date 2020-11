Petra rekla treneru da joj ide na živce, Matej najbolji na vaganju

Matea Cakić je priznala da već neko vrijeme razmišlja o odlasku iz showa jer smatra da nije pobijedila samu sebe. Problem je, kaže, u njezinoj glavi jer je ona konstantno pod stresom; čak i dok se smije...

<p>Kandidate plavog i crvenog tima čeka poseban izazov - test iskušenja koji uključuje jako slasnu hranu. U četiri frižidera nalaze se 24 porcije raznovrsne, kalorične hrane, a čekaju ih četiri nagrade: prva nagrada je poziv kući, druga nagrada je videopoziv, treća je masaža, a četvrta je osobni imunitet na nadolazećem vaganju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Sanja odgovorila na 24 pitanja!</strong></p><p>Poanta cijele igre je da kandidati pojedu ono što im se nudi, a neka od tih jela skrivaju i nagradu. Ana je prva išla prema frižideru, a iako joj je hrana izgledala privlačno, odlučila je da neće posustati pred iskušenjem. Ni Matea Cakić nije htjela sudjelovati u izazovu, baš kao ni Ante. </p><p>Dominik je odlučio igrati i izabrao je pojesti krumpirušu s jogurtom, što druge kandidate nije pretjerano iznenadilo. Dodo je rekao kako želi dobiti poziv kući, a vjeruje da će pojedene kalorije brzo potrošiti. </p><p>Ljubinka nije htjela sudjelovati jer vjeruje da bi je poziv kući samo omeo u njezinom naumu. Ni Matej, Danijel, Marica, Zdravka, Matea Ilinčić i Maja nisu htjeli sudjelovati. </p><p>- Vidjela sam plave da jedu kad se ne vidi, a kad se vidi, onda odjednom ne jedu - komentirala je Vijoleta. Petra je odlučila igrati jer želi čuti majku. Ipak, odlučila je ići na najbolju moguću opciju pa je izabrala jesti zobene pahuljice. </p><p>- Ovo je bila povijesno najgora kaša ikad - komentirala je Petra, a nije krila razočaranje kad je vidjela da je unijela samo 264 kalorije i nije dobila nagradu. Vijoleta je izabrala salatu s pohanom piletinom, a ona za nagradu želi imunitet. Ipak, pokazalo se da je Vijoleta samo htjela zadovoljiti želju za pohanom hranom te je nakon nekoliko zalogaja prestala jesti. </p><p>U novom krugu Dodo je pojeo voćnu salatu, ali ni tu nije dobio nagradu. Petra je u drugom krugu uzela puding, a on je i skrivao nagradu - poziv kući. Nakon toga više nitko od kandidata nije htio nastaviti s izazovom, a čekao ih je i posljednji trening prije vaganja. </p><p>Trenerica Maja bila je jako ponosna na svoj tim jer nisu pojeli ništa, a otkrila je i da su se dogovorili da kod takvih izazova neće pristajati jesti ako smatraju da pojedeno neće moći potrošiti na treninzima. Kod crvenih problem s nogom ima Matea Ilinčić pa ju je Edo poslao da trenira s plavima na airbikeu.</p><p>Ostatak tima trenirat će u parovima, i to nadmećući se između sebe kako bi se dodatno motivirali. Ipak, Petri je to bilo demotivirajuće jer je radila u paru s Maricom koja je uspijevala sve vježbe odraditi u kratkom roku dok se Petra mučila sa svime. </p><p>- Edo mi ide na nerve. Ne želim da dođe pokraj mene pa mi nešto govori - komentirala je ljutito Petra, koja je u nekom trenutku počela i plakati. </p><p>- Došlo mi je da se spakiram i da kažem da idem doma jer ne mogu izdržati takve treninge. Uopće ne znam kako se uspijevam pribrati - kazala je Petra. No nakon treninga dobila je najslađu moguću nagradu - čula je svoju mamu na telefon, a ona joj je dala neizmjernu podršku. </p><p>Na novo vaganje crveni dolaze s prednosti od dva kilograma, no oba tima su predano trenirala pa je pitanje hoće li ta prednost biti dovoljna. O ispadanju će ovog puta odlučivati žuta linija. Prvi je na vagu išao Dominik, koji je na prethodnom vaganju imao 145,6 kg, a sada ima 4,4 kg manje. Petra je na ovom vaganju izgubila 2,7 kg. Matea Cakić je priznala da već neko vrijeme razmišlja o odlasku iz showa jer smatra da nije pobijedila samu sebe.</p><p>- Moj problem je u mojoj glavi. Ja sam konstantno pod stresom, 24 sata na dan. I kad se smijem, pod stresom sam - komentirala je Matea, koja je na vaganju izgubila 1,9 kg. Marica je napokon pala ispod 120 kg i sad ima 118,8 kg, odnosno, izgubila je 2,9 kg. Matea Ilinčić je izgubila 2,5 kg te tako pala ispod 90 kg, odnosno ima 89,9 kg što je izazvalo pravo oduševljenje i kod nje, ali i kod ostatka tima, kao i trenera Ede. </p><p>I Vijoleta je imala jako dobar rezultat, izgubila je 2,5 kg. Posljednji od članova crvenog tima na vagu je išao Matej, kome je vaga pokazala odličnih 5,5 kg manje. Ukupno su crveni u ovom ciklusu izgubili 22,5 kg, a uz to imaju i dodatna 2 kg koja su zaradili u velikom izazovu.</p>