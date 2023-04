Petra se svidjela gledateljima, a klokan malo manje: 'Ne bih ga mogla pojesti jer ih volim...'

Najmlađa ovotjedna domaćica, Petra Boydell, gostima je pripremila predjelo naziva Green Delight (juhu od brokule i đumbira), glavno jelo An Aussie in Istra (odrezak od klokana s njokima u umaku od rajčice), te desert Sweets in Istra (panna cotta s preljevom od šumskog voća i teranina).

Domaćica je znala da riskira s mesom koje nitko dosad nije kušao, no nadala se da će gosti imati otvoren um za novo iskustvo. Međutim, gosti nisu htjeli probati meso, a domaćica je ostala razočarana. Za svoju je večeru naposljetku dobila 27 bodova.

Gledatelji 'Večere za 5 na selu' imali su podijeljena mišljenja o Petri. Većini se svidjela, a neki su kritizirali to što se odlučila napraviti meso od klokana, a sama ga nije pojela jer je vegetarijanac.

- Divna si cura, ne uzimaj to srcu, samo hrabro - napisao je gledatelj.

- Od početka tjedna ova cura drži konstantu. Draga, ugodna, zanimljiva, vrhunski gost koji cijeni svakog domaćina - dodao je drugi.

- Trebala si klokana servirati i sebi... ipak si ti domaćica. Ako ne jedeš meso, nisi ga trebala pripremati - jedan je od komentara.

- Meni je ovo s klokanom jako nepristojno ispalo. Prvo ga nije poslužila sebi, a onda još nameće svoje stavove - poručili su joj.

Ostatak ekipe gledateljima se nije svidio, a brojni smatraju kako su nepristojni jer nisu htjeli probati neobično glavno jelo.

- Ekipa ovaj tjedan totalni promašaj. Nitko nikog ne voli, a svi sebe hvale - napisali su.

- Baš su nekulturni i primitivni. Razočaranje totalno - zaključio je gledatelj.

