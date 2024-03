Petra u 'Jokeru' pala na pitanju o Magazinu. Uzela je 500 eura: 'Tonči, previše si ih mijenjao...'

Natjecateljica Petra Jurković kviz „Joker“ napustila je s 500 eura. I to je nešto, više od 0 u svakom slučaju, rekla je Petra na kraju. Posljednje, 12. pitanje koje joj je osiguralo 500 eura, usrećilo ju je jer se radilo o bendu kojeg sluša. Američki bend „Green day“ ima album čiji naziv u prijevodu znači: A) Američki idiot B) Američki san C) Američki žigolo D) Američki šarm.

- Ovo znam jer im se pjesma zove American Idiot - odmah je znala Petra.

Foto: Nova Tv

Odgovorila je točno A i sa 100 skočila na 500 eura. Najviše joj je poteškoća izazvalo treće pitanje, a kako do njega nije iskoristila ni jedan joker, odlučila je potrošiti čak dva jokera koja su joj pomogla da dođe do točnog odgovora: Johannes Kepler je postavio temeljne zakone gibanja planeta oko Sunca. Koliko je tih zakona? A) 3 B) 7 C) 10 D) 14 Točan odgovor bio je A) 3.

Foto: Nova Tv

S njom je u pratnji bio brat Hrvoje kojeg je pozvala u pomoć kad je na red došlo pitanje o pjevačicama grupe Magazin.

- Hej Tonči, Točni, previše si ih mijenjao - komentirala je Petra, ali je zaključila da bi to mogao znati njezin brat.

Foto: Nova Tv

On joj je sugerirao da bi točan odgovor mogao biti A, ali i napomenuo da nije baš siguran. Međutim, budući da nije znala, prihvatila je Hrvojevu sugestiju.

- Ako ste netočno odgovorili čuvate nećaka tri dana, da Petra može malo na odmor - rekao mu je Frano, a Petra dodala da to vrijedi malo više od tri dana.

Foto: Nova Tv

Koja od sljedećih pjevačica nije pjevala u grupi Magazin? A) Majda Šoletić B) Lidija Asanović C) Marija Kuzmić D) Ivana Kovač Petra je odgovorila netočno A. Točan odgovor na ovo pitanje skrivao se iza odgovora B. Kvizaške minute ''Jokera'' ne propustite pogledati ni sutra na Novoj TV od 18 sati.