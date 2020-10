Petreković: Dugo sam sanjao da ću imati jednu malu ‘budilicu’...

Da je Aleksandra Kramberger trudna objavili su s dvije vrećice leda kraj trbuha, aludirajući na pjesmu ‘Ice, Ice Baby’. Marla je rođena 21. kolovoza, a Mario je tad ponosno objavio kako im je stigao ‘novi model budilice’

<p>Kažu neki da ih je očinstvo uozbiljilo, no kod <strong>Marija Petrekovića</strong> (48) to nije slučaj. U kolovozu su on i <strong>Aleksandra Kramberger </strong>postali roditelji. Ponosno je objavio sretnu vijest, dodao i 'napokon sloboda', a otkrio kako se nosi s izazovima očinstva. Jasno je da sve štima kad mu je tako dobra rima.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Petreković priča anegdote iz života</strong></p><p>- Prvi dani očinstva protekli su uzbudljivo, većinom veselo i raspjevano uz kapljicu, dvije, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10 (izašao blijedi mjesec). Sad slijede drugi dani, pa onda treći dani, u svakom slučaju svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem(o). Napokon slobodna napisala je supruga, a ja sam objeručke prihvatio i objavio kad smo javnost obavijestili da je rođena, mislili smo na Marlu, bila je u trbuhu devet mjeseci, pa zato, ako me razumijete, čista simbolika - objasnio nam je radosni i razigrani Mario Petreković. </p><p>U čari roditeljstva spadaju i neprospavane noći. Aleksandra i Mario dobro se nose s tim i ne bi to mijenjali ni s čim. Dovitljivosti im ne manjka, kad je uz njega Marlina majka.</p><p>- Dugo sam sanjao da ću jednoga dana imati budilicu k’o svi normalni ljudi i evo, san je postao java, od budilice se ne spava, a nije se ni prije, od nespavanja se bolje brije. Malo je drugačiji bioritam. Sam naziv govori da je ritam bio, sad više nije. Uglavnom, prošli smo visinske pripreme za nespavanje u Njemačkoj. Mogu reći da dobro stojim sa spavanjem. Spavam stojećki. Onako k’o na straži, u smjenama, u bioritmu muzike za ples - rekao je Mario.</p><p>Pelene su “friškim” roditeljima sastavni dio života neko vrijeme, ali s Petrekovićem, barem to tvrdi, to nije tako teško.<br/> - Pelene su moj život. Mijenjam ih najbrže, manje od minutu, ovisno o količini sadržaja u pelenama... To je rezultat koji nije došao preko noći, mijenjao sam pelene po kućama i barakama i staračkim domovima u Njemačkoj i šire, a i sam sam bio u govn*** do grla u par navrata u Engleskoj i Švedskoj, a po novom normalnom i u Hrvatskoj.</p><p>Muzika je zvonka radost, pa je tako i u kući veselog trojca.</p><p>- Marla noćna muzika nam je hit, zatim ansambl Avsenik, toplo preporučujem svim novopečenim roditeljima i onima koji žele napakostiti susjedima, zatim akcent je na slušanju obiteljsko prijateljskih bendova, Pavel, Vatra, Parni valjak, Nina Badrić, Let 3, Jinxi, Pipsi, Kawasaki 3P, Psihomodopop, John Legend, Soulfingersi, Bare i plaćenici, Bane i Songkillersi, TBF, Đavoli, Bolesna braća, Dino Dvornik, Oliver i mnogi drugi. Uglavnom klasika i heavy metal. Sviram i jako se trudim da je svirkom svojom ne probudim - kaže Petreković i dodaje kako mu se život nije puno promijenio:</p><p>- Skoro pa ništa. Sve je isto kao prije, samo što se dada bolje brije. Život sam po sebi ima veći smisao. Puno sam sretniji, mlađi i okretniji, manje pokisao, eto takva mi je sad misao.</p><p>Kaže da Marli žena kupuju hlače, a on štikl, kopačke, maskaru i korektor. Gleda i u budućnost, tinejdžersko doba svoje kćeri.</p><p>- Meni tinejdžersko doba još traje, Žena je jučer izašla iz puberteta, ali je rekla da se odmah vraća, la kukarača s Brača, tako da ćemo tinejdžerirat skupa, osim ako joj ta ideja ne bude glupa.</p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S MARIOM PETREKOVIĆEM:</strong></p>